Hyundai-talli oli parhaassa iskussa Turkin MM-rallin ensimmäisellä erikoiskokeella. Nopeimman ajan 13,9 kilometrin mittaisella pätkällä ajoi Belgian Thierry Neuville. Toiseksi rynnisti ranskalaiskonkari Sebastien Loeb ja kolmanneksi hallitseva maailmanmestari, Viron Ott Tänak. Loeb jäi Neuvillestä 3,3 sekuntia ja Tänak 3,5.

Suomalaiskolmikko Teemu Suninen (Ford), Kalle Rovanperä (Toyota), Esapekka Lappi (Ford) päätyi sijoille kuusi–kahdeksan. He ovat jääneet kärjestä reilut viisi sekuntia. Suninen ja Rovanperä kaasuttelivat täsmälleen saman ajan ensimmäisellä erikoiskokeella.

Turkissa ajetaan tänään vielä toinen erikoiskoe. Se on pituudeltaan 11,32 kilometriä. Pätkä käynnistyy kello 18.21. Lauantaina ja sunnuntaina Turkissa ajetaan yhteensä kymmenen erikoiskoetta.

MM-sarjaa johtaa Ranskan Sebastien Ogier 79 pisteellään. Britti Elfyn Evans on jäänyt hänestä yhdeksän pistettä. Kolmantena on Tänak. Hänellä on kasassa 66 pistettä. Suomalaisista Rovanperä on neljäntenä, Suninen kuudentena ja Lappi seitsemäntenä.

Turkin osakilpailu on kuluvan vuoden viides ralli MM-tasolla. Tämän jälkeen tynkäkaudella ajetaan enää kaksi MM-rallia, Italiassa lokakuussa ja Belgiassa marraskuussa.