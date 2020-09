Ferrari tuo uusia osia Venäjän gp-kisaan – talli kuitenkin tietää, ettei tasonnousua ole näkyvissä

Vaisua kautta formula ykkösten MM-sarjassa ajava Ferrari-talli tuo SF1000-autoihinsa uutuuksia ensi viikon Venäjän gp:hen, mutta "isoa kuvaa" muutokset eivät paranna. Näin näkee tallipäällikkö Mattia Binotto.

– Pieniä parannuksia, mutta ei tämä muuta isoa kuvaa, Binotto kertoi perjantaina F1:n sivustolla.

Legendaarinen italialaistalli on rähminyt kauden aikana kaukana kärkitalleista. Ferrari on valmistajien MM-pisteissä vasta kuudentena, ja kuljettajien pisteissä Charles Leclerc on kahdeksantena ja Sebastian Vettel 13:ntena.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Meiltä puuttuu kisanopeutta ja jostain syystä kulutamme renkaita liikaa. Parannukset eivät keskity näihin, Binotto totesi.

– Meidän on tarkasteltava projekteja katsoen kauteen 2021. Siihen menee vielä aikaa, luulen niin.