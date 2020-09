Rafael Nadal suhtautui tyynesti yllättävään massatappioon – "Tein työni täällä"

Rooman ATP Masters -tennisturnauksen yhdeksänkertainen mestari Rafael Nadal pullahti yllättäen ulos turnauksen välieristä argentiinalaista Diego Schwartzmania vastaan. Schwartzman rynnisti myöhään lauantaina pelatun miesten puolivälierän voittoon 6–2, 7–5.

Nadal oli voittanut kaksikon yhdeksän edellistä ottelua.

Rooman massaturnaus on pelaajille tärkeä valmistautumisetappi ennen viikon päästä alkavaa Ranskan avointa tennisturnausta, jonka Nadal on voittanut peräti 12 kertaa. Espanjalainen on vain yhden grand slam -voiton päässä Roger Federerin 20:n kaksinpelitittelin ennätyslukemasta.

– Tein työni täällä. Taistelin loppuun asti. Mutta häviämällä näin monta syöttöä, ei voi odottaa voittavansa ottelua, Nadal sanoi.

– Syöttö on asia, joka minun pitää korjata. Tiedän, miten se tehdään.

Turnauksen ensimmäisissä otteluissa Nadal murskasi US Openissa välieriin edenneen Pablo Carreno Bustan 6–1, 6–1 ja serbialaisen Dusan Lajovicin 6–1, 6–3.