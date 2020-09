Ufan KHL-joukkueessa kolme koronatapausta – Tomi Lämsällä ja Markus Granlundilla tartunnat

Ufan joukkue testattiin Kazaniin ja Moskovaan tehdyn pelimatkan jälkeen. Suomalaisten lisäksi hyökkääjä Danil Bashkirov antoi positiivisen testituloksen.

Lämsä, Granlund ja Bashkirov ovat eristyksissä muusta joukkueesta.

Ufa kohtaa myöhemmin tänään kotiottelussa HK Sotshin. Joukkueen valmennusvastuun kantaa Lämsän apuvalmentaja ja entinen NHL-pelaaja Viktor Kozlov.

Suomalaisten tähdittämä Ufa on aloittanut KHL-kauden mainiosti voittamalla kahdeksasta ottelustaan kuusi. Teemu Hartikainen johtaa liigan pistepörssiä pistein 7+6=13, maalin vähemmän tehnyt Granlund on tilastossa toisena. Joukkueen suomalaisketjun täydentävä sentteri Sakari Manninen on tehtaillut 9 tehopistettä.