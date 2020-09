Ex-moukarimies Karjalainen ryhtyy kehittämään lentopalloa – Lentopalloliitto valitsi hänet toimitusjohtajaksi

Lentopalloliiton uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu entinen moukarinheittäjä, lajin arvokisamitalisti Olli-Pekka Karjalainen. Hän korvaa tehtävässä Seppo Siika-ahon.

Karjalainen on toiminut urheilu-uransa jälkeen urheilun parissa ja kuuluu muun muassa Olympiakomitean hallitukseen. Kuortaneen urheiluopistossa Karjalainen on seurannut läheltä lentopallon valmennuskeskuksen toimintaa.

– Lentopallo on vahva laji kansallisesti ja kansainvälisesti. Lajin suuri vahvuus on se, että ollaan erikokoisilla paikkakunnilla ja eri ikäisten parissa. Siitä on hyvä ponnistaa eteenpäin, sillä lajissa on vahva potentiaali, Karjalainen kertoi.

– llman vakaata ja vahvaa seuratyötä meillä ei olisi tulevaisuuden huippuja, Karjalainen korosti.

Liiton puheenjohtajan Pasi Sydänlammin mukaan liiton tavoitteena on kehittää lajin toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Se kaipasi uutta otetta.

Karjalaisen mukaan lentopallolla on hyvät edellytykset parantaa asemiaan suomalaisessa urheilukentässä. Ensi vuonna lentopallossa odottavat miesten EM-kotikisat, joita pelataan syksyllä 2021 Tampereella.

– On sitten kyse huippu-urheiluprojekteista tai pelaajamäärien kasvattamisessa, kummatkin vaativat meiltä kovasti töitä. Olen etuoikeutettu, kun saan olla urheilun parissa töissä, Karjalainen sanoi.