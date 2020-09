Olympiapomot keskustelivat Tokion olympialaisten turvallisuusasioista – urheilijoiden liikkumiseen luvassa tarkkoja suunnitelmia

Olympiaurheilijat saattavat joutua tarkkojen turvatoimien kohteeksi ensi vuoden kesäolympialaisissa, mikäli koronaviruspandemia pysyy voimissaan kisoihin saakka. Tokion olympialaisten järjestäjät ja Japanin viranomaiset käsittelivät kisojen terveys- ja turvallisuuskysymyksiä keskiviikon kokouksessaan.

Kokoukseen valmisteltujen asiakirjojen perusteella aihelista oli pitkä. Urheilijoiden on mahdollisesti toimitettava kisajärjestäjille etukäteen yksityiskohtainen suunnitelma siitä, miten he aikovat Tokiossa liikkua. Urheilijoille pyritään luomaan myös "karttasovellus", johon he voivat tallentaa menemisensä.

Olympiajärjestäjät suunnittelevat kisoihin tiuhaa testaustahtia. Urheilijat voisivat kuitenkin harjoitella karanteenissa.

– Testit ovat yksi tärkeimmistä asioista, sillä niillä taataan turvallisuus ja urheilijoiden turvallisuuden tunne, Tokion kesäolympialaisten toimitusjohtaja Toshiro Muto sanoi keskiviikkona.

– Haluamme luoda järjestelmän, jossa testausta voidaan jatkaa urheilijoiden saavuttua Japaniin.

Kokouksessa ehdotettiin myös, että urheilijoiden on vältettävä julkisen liikenteen matkustamista niin paljon kuin mahdollista. Myös yhteisiä tiloja pyritään vähentämään tai sulkemaan kontaktien vähentämiseksi.

Tokion olympialaiset lykättiin historiallisesti vuodella eteenpäin maailman koronavirustilanteen takia. Kisojen on määrä alkaa 23. heinäkuuta ensi vuonna. Kisojen lykkääminen on tuonut järjestäjille runsaasti päänvaivaa, sillä esimerkiksi kisapaikkoihin ja hotelleihin liittyvät sopimukset on pitänyt neuvotella uudelleen.