Pistekeskiarvo määrittää järjestyksen Jääkiekkoliiton sarjoissa

Suomen Jääkiekkoliitto on tehnyt merkittävän muutoksen liiton alaisten sarjojen kilpailutoimintaan kaudelle 2020–21. Jääkiekkoliitto päätti, että joukkueiden järjestys määrittyy tällä kaudella kokonaispistemäärän sijaan joukkueiden pistekeskiarvon mukaan.

Päätös koskee Jääkiekkoliiton alaisia sarjoja, kuten naisten liigaa ja Mestistä, mutta ei Liigaa. Syynä muutokseen on koronaviruksen tuoma epävarmuus kiekkokauden pelaamiseen ja pandemian mahdolliset vaikutukset ottelumääriin.

– Alun perin oli tarkoitus, että pistekeskiarvo olisi otettu käyttöön vasta myöhemmin, mikäli kauden päättyessä joukkueilla olisi ollut eri määrä pelejä pelattuna, Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila sanoi tiedotteessa.

– Kauden alku on kuitenkin osoittanut, että sarjatilannetta on helpompi seurata reaaliajassa, kun pistekeskiarvoon siirrytään per heti. Pelejä on jo tässä vaiheessa jouduttu osin siirtämään ja osin jättämään pelaamatta.