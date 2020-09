Roope Hintz jahtaa Cupia – ja tasaisuuttakin otteisiin: "Nuorilla pelaajilla tasaisuuden löytäminen on aina haasteena"

Dallas Starsin matkalla kohti NHL-jääkiekkoliigan Stanley Cupin finaaleja on joukkueen mittava suomalaislegioona täyttänyt hienosti paikkansa, puolustajatähti Miro Heiskasen johdolla. Yksi Starsin sinivalkoisen nelikon jäsenistä on 23-vuotias Roope Hintz, jonka saldo pudotuspeleissä on kaksi maalia ja 11 syöttöä.

Ilves-kasvatti Hintzin otteet ovat kuitenkin olleet vuoristorataa, kuten monilla nuorilla pelaajilla tuppaa olemaan. Asiaa ei auttanut marraskuinen loukkaantuminen, jonka jälkeen Hintz on pyörinyt useissa eri ketjukoostumuksissa.

– Roope jatkoi kauden alussa siitä, mihin hän jäi viime vuoden pudotuspeleissä, Starsin valmentaja Rick Bowness muistaa kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n sivuilla.

– Hän oli dominoiva pelaaja, mutta valitettavasti hänellä oli loukkaantuminen (marraskuun alkupäivinä). Häneltä meni sen jälkeen aikaa saada jalat taas toimimaan ja saada niin ajoitus kuin itseluottamuskin takaisin. Nuorilla pelaajilla tasaisuuden löytäminen on aina haasteena, jokaisella. Mutta kyllä homma alkaa toimimaan, valmentaja pohti vielä.

Hintzin kanssa samassa ketjussa yhtenä monista tällä kaudella pelannut sentteri Jason Dickinson ainakin näkee, että nopealla suomalaisella ei ole itseluottamuksen puutteesta kyse.

– Hän saattaa jäädä hiljaiseen rooliin joissain peleissä, mutta kyllä hän luistelee joukkueita pulaan. On vaikuttavaa, kuinka nopeasti ja vahvasti hän etenee saadessaan kiekon, Dickinson kehuu.

Ja moinen vaikutus ei tosiaan aina näy tehotilastoissa.

– Roope kyllä luottaa itseensä. Hän pyrkii olemaan yksi ratkaisijoistamme, yksi heistä joka voittaa pelejä, Dickinson miettii IIHF:lle.

Veteraanilta neuvoja

Pudotuspeleissä Hintz on pelannut lähinnä kolmosketjussa Joel Kivirannan ja 35-vuotiaan Corey Perryn kanssa.

– Yritämme käyttää nopeuttamme, me kaikki luistelemme hyvin, Hintz näkee kolmikon vahvuuden IIHF:n haastattelussa.

– Perryn kanssa on kiva pelata. Hän on pelannut niin kauan NHL:ssä, ja pelannut hyvin. On hienoa seurata hänen toimintaansa, hän on jo voittanut Stanley Cupin (Anaheimissa 2007) ja häneltä saa hyviä vinkkejä.

Nuori mies tietää, että kasvu huippupelaajaksi on jatkuvaa.

– Olen pyrkinyt kasvamaan koko ajan paremmaksi, 191-senttinen ja satakiloinen Hintz paaluttaa.

– Tärkeintä on se, että joukkue voittaa ja minä pyrin auttamaan sitä parhaani mukaan jok'ikisessä pelissä. Meidän on pysyttävä yhtenäisenä ryhmänä, vain siten voimme tehdä kaiken hyvin. Ja meillä kyllä on todella tiiviiksi hitsautunut porukka, Hintz toteaa vielä.

Yhtenäisyyttä tarvitaan yhä enemmän, sillä torstain vastaisena yönä Stars taipui Stanley Cup -finaaleissa Tampa Bay Lightningia vastaan. Tampa otti kolmannessa kohtaamisessa selvän 5–2-voiton ja siirtyi finaalisarjassa 2–1-johtoon. Finaalit jatkuvat kahden päivän tauon jälkeen perjantaina ja lauantaina paikallista aikaa Edmontonissa.