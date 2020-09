Uefan puheenjohtaja puolustaa yleisön päästämistä Super cup -peliin – EM-kisojen osalta ei yleisöpäätöksiä vielä ole

Budapestissa tänä iltana oteltava Euroopan jalkapalloliiton Uefan Super cup -ottelu pelataan noin 16 000 katsojan edessä, kertoi Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin. Hallitsevan Mestarien liigan voittajan Bayern Münchenin ja Eurooppa-liigan voittaneen Sevillan välinen ottelu on Uefalle mahdollisuus testata yleisön ottamista otteluihinsa.

– Meillä on 16 000 katsojaa stadionilla, ei edes 30 prosenttia kapasiteetista (67 000). Turvatoimet ovat tiukat eikä faneilla ole terveydellisiä riskejä. Helpointa meille olisi olla tekemättä mitään, ja terveys on ykkösasia, mutta me haluamme tuoda toivoa, Ceferin puolusteli yleisön päästämistä Budapestin Puskas Arenalle.

Euroopan sarjoissa yleisökäytännöt vaihtelevat huomattavasti: joissakin sarjoissa yleisömäärille on kirjattu tarkat maksimit ja joissain määrää säätelevät katsomokapasiteetit. Toisissa, kuten Englannissa ja Espanjassa, uusi kausi on alkanut ilman yleisöä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ensi kesälle koronaviruspandemian takia siirretyn miesten EM-lopputurnauksen osalta Uefalla ei ole vielä mitään päätöksiä yleisöä koskien, Ceferin kertoi. Suomi pelaa kisoissa ensimmäisen miesten arvoturnauksensa.

– Fanit sekä pelaajat ovat jalkapallon oleellinen osa. Teemme töitä kellon ympäri terveydestä huolehtiaksemme, mutta tästä päivästä lähtien näemme mitä (tulevaisuudessa) päätämme, Ceferin muotoili.

Bayern–Sevilla-ottelu alkaa kello 22 Suomen aikaa.