Bottas palaa debyyttivoittonsa radalle – haluaa estää Hamiltonin ennätysjuhlat

Valtteri Bottas otti F1-uransa ensimmäisen voiton Venäjän gp:ssä Sotshin radalla huhtikuun lopulla 2017, ja nyt Mercedes-kuljettaja palaa "hyvien muistojen" radalle formulakauden jatkuessa kymmenennellä gp-kisallaan.

– On ihan liian kaukaa haettua sanoa tätä kotikisaksi, mutta kyllä tämä ehdottomasti on hyvien muistojen kisa. Ensimmäinen voitto on aina erityinen eikä sitä koskaan unohda, Bottas pohjusti gp-viikonloppua vastaten toimittajan kysymykseen "kotikisasta".

Lähes 3,5 vuoden takainen voitto on yhä Bottakselle ainoa Sotshista, mutta miehellä on radalta kuitenkin neljä muuta sijoitusta neljän parhaan joukkoon. Kaksi ensimmäistä eli kolmossija 2014 ja nelossija 2016 tulivat Williamsin ratissa.

– Heti alusta alkaen tämä on ollut varsin hyvä paikka minulle, jopa Williamsilla. Tämä on hyvä rata, Bottas kehui.

F1:n parin viikon tauon aikana muun muassa Ranskan vuorilla kuntoaan pyöräilemällä hionut Bottas lähtee uusimpaan Sotshi-kisaansa MM-pistekakkosena, mutta eroa tallitoveri Lewis Hamiltoniin on jo 55 pistettä. Parempaankin olisi ollut saumoja, mutta F1:ssä moni asia on niin pienestä kiinni: tällä kaudella kaksi paalupaikkaa ajanut Bottas on kauden aikana jäänyt aika-ajoissa kakkoseksi kuudesti, hyvin pienin marginaalein.

– No sattuuhan se, kun missaat paalun niin pienellä erolla. Olen kuitenkin ollut siinä toisellakin puolella, saamassa paalun sadasosien tai jopa tuhannesosien erolla, joten... Vauhdissa minä ja Lewis olemme olleet hyvin lähellä toisiamme. Kyse on vain siitä, että saat kaiken osumaan kohdalleen. Ja kuten sanoin edellisen kisan jälkeen, on vain ajan kysymys milloin kaikki osuu kohdalleen ja saan noita paaluja ja voittoja taas. Siihen uskon, Bottas pohdiskeli.

Neljättä peräkkäistä ja uransa seitsemättä maailmanmestaruutta kohti vastustamattomasti jyräävä Hamilton on Sotshissa historian äärellä, sillä voitolla brittitähti nousisi Michael Schumacheri n rinnalle eniten F1-osakilpailuvoittoja ottaneena ajajana.

– Kyllähän tuossa puhutaan isoista luvuista (91 gp-voittoa). Itsekin seurasin Michaelia ja kaikkia lajin suursankareita, ja tuo lukema on iso. Tietenkin yritän estää tuota tapahtumasta tänä viikonloppuna, olen täällä voittaakseni. No, silti se on vain ajan kysymys kun Lewis tuon voittolukeman saavuttaa, ja hänen on syytä olla siitä ylpeä, Bottas mietti.

Ennätysmies Räikkönen etenee kohti parempaa pikkuhiljaa, mutta "niin tekevät kaikki muutkin"

Alfa Romeon Kimi Räikkösen kausi F1-sirkuksessa on viime aikoina kääntynyt iloisempaan suuntaan: aika-ajoissa pääsyä toiseen osioon ja kauden ensimmäiset MM-pisteet edellisessä kisassa Toscanassa. Kaiken lajissa nähnyt ja kokenut Räikkönen kuitenkin tietää, että mitkään edistysaskeleet eivät ole F1:ssä helppoja.

– Haluamme tietenkin aina enemmän, mutta se ei ole helppoa tässä lajissa. Etenemme oikeaan suuntaan pikkuhiljaa, mutta niin tekevät kaikki muutkin. Okei, suunta on oikea, mutta töitä piisaa paljon, Räikkönen jutteli Sotshissa kauden 10. kisan, Venäjän gp:n alla.

Räikköselle sunnuntain kisa on merkkipaalu, sillä hän sivuaa Rubens Barrichellon nimissä olevaa gp-starttien ennätystä kaasuttamalla uransa 323. kisaan. Torstaina Räikkönen, 40, saikin jälleen kerran kuulla kysymyksiä uran jatkosta: pysytkö mukana ensi vuonna estääksesi Fernando Alonson (312 starttia) nousemista ennätysmieheksi?

– Ei tuo (Alonso) ole syy siihen jatkanko vai enkö jatka, sillä kaikki ennätykset rikotaan useimmissa urheilulajeissa. Niin se aina on. Kuten olen moneen kertaan sanonut, tuolla ei ole merkitystä minulle. Mutta ehkä tulevaisuudessa, kun katson taaksepäin, ehkä katson tuota asiaa eri tavalla, Räikkönen pyöritteli.

– Tällä hetkellä kisa on vain yksi muiden joukossa, ja yritän tehdä siitä hyvän ja katson mitä jää käteen.

Keskiviikkona julkisuuteen tullut, vielä toki vahvistamatta oleva entisen Ferrari-tallipäällikön Stefano Domenicalin nousu F1:n uudeksi toimitusjohtajaksi kiinnosti myös toimittajia. Räikkönen ajoi aikoinaan Ferrarilla Domenicalin alaisuudessa.

– Onko se jo vahvistettu? Ei ole? Joten odotetaan kunnes se vahvistetaan, hyödytöntä keskustella asiasta sitä ennen, Räikkönen sanoi.

– Minulla oli aina hyvät suhteet hänen kanssaan (Ferrarilla), ja on yhä. Puhumme silloin tällöin ja oli lopputulema tässä asiassa mikä vain, niin toivon hänelle kaikkea hyvää.