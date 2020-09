Media: Markkasen valmentajan sopimus on arvoltaan reilut 24 miljoonaa dollaria

Lauri Markkasen NBA-joukkue Chicago Bulls kertoi tällä viikolla nimenneensä uudeksi päävalmentajakseen Billy Donovanin, joka korvaa viime kuussa irtisanotun Jim Boylenin.

Bullsille nimekkään valmentajan saaminen oli yllätys, mutta kovin halvalla ei 55-vuotias Donovan verkkoon tarttunut: The Athletic -sivuston toimittaja Shams Charania raportoi Twitter-tilillään torstaina, että lähteiden mukaan Donovanin nelivuotinen sopimus on arvoltaan yli 24 miljoonaa dollaria eli vuosipalkka keikkuu kuudessa miljoonassa taalassa. NBA:ssa päävalmentajien keskipalkaksi on mediassa esitetty noin kolmea miljoonaa dollaria.

Donovan, 55, valmensi viisi viime kautta Oklahoma City Thunderia, josta hän lähti aiemmin tässä kuussa joukkueen pudotuspelitaipaleen päätyttyä. Hänen voittoprosenttinsa runkosarjassa oli Thunderissa 60,8 (243 voittoa, 157 tappiota).

– Emme odottaneet hänen olevan käytettävissä, Bullsin urheilutoimenjohtajana tänä vuonna aloittanut Arturas Karnisovas totesi tyytyväisenä Bullsia seuraavan toimittajan K.C. Johnsonin mukaan.