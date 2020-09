Ovatko kestävyysjuoksun maailmanennätykset menneet alennusmyyntiin?

Kenenisa Bekelen 5 000 metrin maailmanennätys kesti yli 16 vuotta, mutta 14. elokuuta Ugandan Joshua Cheptegei siirsi sen historiaan parantamalla Monacon Timanttiliigan kisassa omaa ennätystään yli 22 sekuntia. Uusi maailmanennätys on nyt 12.35,36.

Alle tunti aiemmin Monacon kisassa oli nähty toinenkin huipputulos. 19-vuotias norjalainen Jakob Ingebrigtsen oli juossut 1 500 metrin Euroopan ennätyksen 3.28,68.

Heinäkuussa Mohammed Ahmed paransi vitosen ennätystään lähes 11 sekuntia ja kellotti Kanadan ennätykseksi 12.47,20.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Syyskuun neljäntenä Brysselin Timanttiliigassa nähtiin samana iltana sekä miesten että naisten tunnin ratajuoksun maailmanennätykset. Mo Farah ehti tunnissa 21 330 metriä, naisten ME:n tehnyt Sifan Hassan 18 930 metriä.

Jokaisen uuden ennätyksen kohdalla ensimmäinen kysymys on ollut sama: millä kengillä ennätys juostiin?

Vastauskin on ollut aina sama: Niken ZoomX Dragonfly -piikkareilla. Niiden pohjissa on jousen tavoin toimivat hiilikuitulevyt, aivan kuten tiejuoksujen ennätystehtailun aloittaneissa Niken Vaporfly-kengissä.

Tuntuu kuin ratajuoksujen ennätykset olisivat alennusmyynnissä. Miten paljon kengät vaikuttavat tuloksiin?

– Ratajuoksuissa ennätykset ovat edelleen vertailukelpoisia. Ero on minimaalinen, jos sitä on ollenkaan. Maantiellä ero on erittäin merkittävä, Kuusankosken Urheilijoiden Niklas Heikkilä sanoo.

Heikkilä, 19, oli kesän 2020 suomalaisessa juoksumaailmassa todellinen harvinaisuus, sillä hän onnistui saamaan espanjalaisen tuttunsa kautta jalkoihinsa Dragonflyt.

– Se on paljon normipiikkaria pehmeämpi ja kimmoisampi. Kun ensimmäisen kerran kokeilin, vähän jopa nauratti, se tuntui niin oudolta. Tuntuma on pehmeä mutta nopea, erittäin hyvä ja kimmoisa. Jaloissa oli sellainen fiilis, että ne ovat pehmeät ja suojaavat jalkoja, eivät hankaa ollenkaan. Jalkoihin ei tule niin kovaa iskutusta, Heikkilä kuvaa.

Heikkilä on tällä kaudella juossut 1 500 metrin ennätyksensä ja vitossijan elokuisissa Kalevan Kisoissa samalla matkalla.

– Ei se minun tulostasooni ole suoranaisesti vaikuttanut. Olen nuori juoksija, että tulos on muuta kautta tullut. Olen kyllä niillä ennätykseni juossut Kuortaneen gp-kisojen 1 500 metrillä, mutta jo keväällä juoksin lähelle sitä aiemmilla kengillä, Heikkilä sanoo.

"Sitten itkettäisi"

Heikkilä omistaa myös Niken tiejuoksuun tarkoitetut Vaporfly-kengät, joiden paksuissa pohjissa on myös hiilikuitulevyt. Heikkilä sanoo suoraan, että Vaporflyn ero muihin kenkiin on merkittävä.

– Olen käyttänyt Vaporfly Nextiä ja sen ero perusvetokenkään on paljon isompi kuin piikkareissa. Jos menisin ratakisaan ja unohtaisin piikkarit ja lainaisin kaverilta, ei se haittaisi, Mutta jos sama tapahtuisi tiellä, sitten itkettäisi.

Tulokset maailmalta kertovat samaa. Joshua Cheptegein jaloissa olivat Vaporfly-kengät, kun hän viime joulukuussa rikkoi kymmenen kilometrin tiejuoksun ME:n ja helmikuussa viiden kilometrin tiejuoksun ME:n.

Samanlaisilla kengillä Eliud Kipchoge juoksi maratonin voimassa olevan ME:n 2.01,39 Berliinissä 2018, ja viime lokakuussa Brigid Kosgei leikkasi 81 sekuntia naisten maratonin maailmanennätyksestä, jaloissaan Vaporflyn uusin malli.

Viime lokakuussa Kipchoge juoksi Wienissä maratonin alle kahden tunnin haamurajan, mutta tulosta ei hyväksytä maailmanennätykseksi. Kipchogen jaloissa olivat Niken upouudet AlphaFly-kengät, joiden hullunkurisen paksuilta näyttäneiden pohjien sisällä oli mahdollisesti jopa kolme jäykkää hiilikuitulevyä.

– Minusta kenkä on pitemmillä matkoilla merkittävässä roolissa, mutta en usko että se ratkeaa siihen, koska muutkin valmistajat pystyvät valmistamaan kilpailukykyisen kengän, Heikkilä sanoo.

Heikkilä muistuttaa, että Rhonex Kipruto juoksi vuoden alussa tiejuoksun kymmenen kilometrin ME:n käyttäen Adidaksen uutta kenkää, jonka sisällä on myös hiilikuitulevy.

New York Times julkaisi joulukuussa 2019 juoksuharrastajien Strava-nettisivustolla julkaisemien tulosten perusteella tilastoanalyysin, joka johtaa kuitenkin toisenlaisiin johtopäätöksiin.

Sen mukaan Vaporflyn käyttäjät saavuttivat 4–5 prosenttia parempia aikoja maratonilla kuin keskimääräisen kengän käyttäjät ja 2–3 prosenttia parempia aikoja kuin lähimmäksi Vaporflyta pääsevillä kengillä juoksevat.

Ne ovat huippu-urheilussa valtavia eroja.

Mikä on juoksulahjakkuutta?

Nike oli aloittanut ihmekenkiensä kehittämisen 2013. Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA sääteli säännöissään juoksukenkiä vain yhdellä virkkeellä, jonka mukaan kengät eivät saaneet antaa epäreilua apua tai etua.

Tähän tyhjiöön Niken Vaporfly-kengät astuivat 2016. Niiden paksuihin pohjiin oli rakennettu hiilikuitulevyt, jotka toimivat kuin jouset. Rion 2016 miesten olympiamaratonin kaikki mitalit juostiin Vaporfly-kengillä.

WA aikaili pitkään ennen kuin tarkensi kenkäsääntöjään alkuvuodesta 2020 – ja perusteli uutta sääntöä omalla hitaudellaan.

– Emme usko, että voimme kieltää kenkiä, jotka ovat olleet yleisesti saatavilla huomattavan ajan, WA:n puheenjohtaja Sebastien Coe perusteli.

Uuden säännön mukaan juoksukenkien pohjien paksuus saa olla korkeintaan neljä senttiä ja pohjan sisällä saa olla vain yksi levy. Kesällä WA ilmoitti tiukennuksesta: 800 metriä pitemmillä ratamatkoilla kengän pohjan paksuus sai olla korkeintaan 25 millimetriä. Tämän säännön takia esimerkiksi Annemari Kiekara joutui viime hetkessä etsimään itselleen uudet juoksukengät ennen Kalevan Kisoja ja Ruotsi-maaottelua.

Juoksun tilanne on tuonut monien mieleen uinnin maailmanennätystalkoot vuosina 2008–2009. Silloin uimapukuvalmistaja Speedo toi markkinoille LZR Racer -kokovartalopuvun, joka vähensi kitkaa ja jolla uitiin sen ensimmäisen käyttökuukauden aikana maaliskuussa 2008 kolmetoista maailmanennätystä. Uinnin ME-tuloksia kaatui kuin puita avohakkuussa, ja lopulta Kansainvälinen uimaliitto kielsi kokopuvut 2010 alusta lukien.

Kenkäkehitys nostaa suuren kysymyksen, muistuttaa urheilufysiologi Ross Tucker. Hiilikuitulevyn sisältävät kengät eivät hyödytä kaikkia juoksijoita yhtä paljon, vaan jotkut juoksijat saavat suuremmat hyödyn hiilikuitulevykengistä kuin toiset. Joten onko huippujuoksijoita erotteleva ratkaiseva lahjakkuuden muoto se, miten juoksija askellus ja muut ominaisuudet soveltuvat kenkien hyödyntämiseen?

– Tuohon on paha sanoa. Henkilökohtaisesti uskon, että se riippuu siitä, minkä tyylinen urheilija on. Suomalainen raskasrakenteisempi juoksija voi saada isomman hyödyn kuin kevytrakenteinen juoksija, Niklas Heikkilä vastaa.