Eagle Eye Sherry ja Brambling ravasivat Kriterium-voitot Ruotsissa

Björn Goopin valmentama Eagle Eye Sherry ravasi yllätysvoiton lauantaina tammojen Svenskt Trav-Oaksissa Solvallassa Ruotsissa. Daniel Redénin Brambling oli ykkönen Svenskt Trav-Kriteriumissa.

Beauty Kronos painui johtoon avauspuolikkaan täyttyessä ohi Stefan Perssonin ajaman Eagle Eye Sherryn. Jorma Kontion ajama ja Timo Nurmoksen valmentama Hoboken Am jäi vetämään toisen radan jonoa.

Beauty Kronos laukkasi loppusuoran alussa. Hoboken Am näytti etenevän voittoon, mutta kiritilat saanut Eagle Eye Sherry rynnisti viimeisellä sadalla metrillä ohi ja ykköseksi ajalla 13,1a/2140m. Ykköspalkinto oli 2,8 miljoonaa kruunua. Timo Nurmoksen Hoboken Am oli urhea kakkonen ja tienasi 1,4 miljoonaa kruunua.

Örjan Kihlström karautti hieman yllättäen Bramblingin kriteriumissa keulaan. Per Lennartsson löysi hyvät iskuasemat San Moteurilla kärkiparin takaa.

Maalisuoralla käännyttiin kolmen hevosen rintamassa. Brambling piti sisäradalta ykköseksi. Rinnalle kiertänyt Goopin valmentama San Moteur oli kakkonen. Nurmoksen valmentama ja Kontion ajama Henry Flyer Sisu haparoi lyhyesti maalisuoran puolivälissä, ja siihen saattoi mennä voitto. Kolmossija tuli väkevän esityksen päätteeksi. Hannu ja Mikko Laakkosen Manny Muscle ei jaksanut seurata kirissä Henry Flyer Sisua ja jäi seitsemänneksi. Ykköspalkinto oli 4 miljoonaa kruunua.

Hieno suomalaismenestys saatiin 75-pelin päätöskohteessa, kun Jaakko Kyrön omistama ja Erik Adielssonin ajama Anything For You otti kakkossijan. Risto Airaksisen valmennettava taisteli johtopaikalta hyvin, mutta Mr Clayton J.F. tuli niukasti ohi.