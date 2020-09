LeBron James johdatti tripla-tuplallaan Lakersin finaaleihin

Koripallotähti LeBron James piti lupauksensa ja johdatti Los Angeles Lakersin NBA:n finaaleihin. Lakers kukisti sunnuntain vastaisena yönä pelatussa länsilohkon viidennessä finaalissa Denver Nuggetsin 117–107 ja voitti ottelusarjan 4–1.

James summasi hurjat tehot, kun hän pussitti 38 pistettä, voitti 16 levypalloa ja antoi 10 koriin johtanutta syöttöä. Tripla-tupla oli hänelle uran 27:s pudotuspeleissä. Hänestä tuli historian neljäs pelaaja, joka pääsee kymmenennen kerran NBA:n finaaleihin. Hän saavutti aiemmat finaalipaikkansa Miami Heatissa ja Cleveland Cavaliersissa.

James siirtyi Lakersiin vuonna 2018, mutta loukkaantumiset sotkivat ensimmäistä kautta. Lakersin kausi loppui tavoiteltua aiemmin, mutta toisella kaudellaan James johdatti joukkueen finaaleihin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Joukkuetoverini sanoivat, että hoida homma kotiin. Minun vastuullani oli yrittää tehdä oikeita tilanteita ja asioita parketilla, että autan meitä voittamaan pallot, James summasi ESPN:lle.

Anthony Davis antoi tulitukea Jamesille 27 pisteellä ja pääsi finaaleihin ensimmäisellä kaudellaan Lakersissa.

– Tuntuu hyvältä. On hyvä saada jotain tällaista aikaan tämän jätkäporukan kanssa. Taistelimme paljon kauden alusta asti. Tiedämme, että homma on vielä kesken. Tuntuu hienolta, mutta tarvitsemme vielä neljä voittoa lisää lopullisen tavoitteemme saavuttamiseen. Vaikka nautimme nyt tästä, meillä on vielä töitä edessä, Davis sanoi.

Ensimmäistä kertaa vuoden 2010 jälkeen finaaleihin päässyt Lakers kohtaa huipennuksessa Boston Celticsin tai Miami Heatin, joiden itälohkon finaalisarja Miamille tilanteessa 3–2.