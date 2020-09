Bamford pukkasi Leedsille loppuhetkillä vapauttavan maalin, Sheffield United jatkaa nollakerhossa

Jalkapallon Englannin Valioliigassa oltiin lähellä nähdä kauden ensimmäinen maaliton tasapeli, kun Sheffield United ja Leeds kohtasivat sunnuntain kierroksen alkajaisiksi. Sheffield United kärsi kuitenkin kotonaan tappion lukemin 0–1, kun Leedsin Patrick Bamford laukoi ottelun ainokaisen 88. minuutilla.

Sarjanousija Leedsin osalta vähämaalinen ottelu ei ollut ennakkoasetelmiin peilaten odotettu. Molemmissa Leedsin kauden kahdesta ensimmäisestä pelistä oli nähty seitsemän maalia, mutta sunnuntaina hanat pysyivät pitkään tukossa molempiin kenttäpäätyihin. Bamford pukkasi voittomaalin Jack Harrisonin keskityksestä.

Leeds oli ottelussa lievästi niskan päällä. Se hallitsi palloa 65 prosenttia ottelusta.

Kuusi pistettä kolmesta ottelusta kerännyt Leeds on sarjassa kuudentena. Kaikki kolme peliään hävinnyt Sheffield United on viimeisenä. Joukkue on sarjan ainoa, joka ei vielä tällä kaudella ole onnistunut maalinteossa.

Sunnuntain muissa Valioliigan otteluissa Tottenham isännöi Newcastlea, Manchester City Leicesteria ja West Ham Wolverhamptonia.