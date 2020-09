Teinitähti Ansu Fati loisti Barcelonan liiga-avauksessa, myös Messi pääsi maalin makuun

Katalonian jalkapallosuuruus Barcelona aloitti Espanjan liigan voitokkaasti uuden päävalmentajansa Ronald Koemanin johdolla. Barcelona kukisti sunnuntai-iltana Villarrealin kotikentällään helposti 4–0.

Nuori Ansu Fati iski kaksi maalia jo ennen 20. peliminuuttia. Loppukesällä seurasiirrolla uhonnut Lionel Messi teki Barcelonan kolmannen osuman rangaistuspotkusta, ja taukolukema 4–0 syntyi Pau Torresin omasta maalista.

– On aina tärkeää voittaa otteluita, sillä siitä saa itseluottamusta. Tämä tulos auttaa meitä kehittymään, Koeman sanoi avausvoiton jälkeen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Vasta 17-vuotias Fati osoitti olevansa tärkeä palanen Barcelonan mestaruusjahdissa. Fatin kaksi vetoa painuivat vastaansanomattomasti Villarrealin maaliin, ja espanjalaislaiturin nopeus toi kotijoukkueelle myös 3–0:aan johtaneen rangaistuspotkun.

– Ansu on nuori pelaaja, jonka on pyrittävä tasaisuuteen esityksissään. Hän on osoittanut, että hänellä on loistava tulevaisuus Barcassa. Olen tyytyväinen hänen otteisiinsa, Koeman kehaisi.

Uruguaylaiskärki Luis Suarezin lähtö ei varsinaisesti näkynyt Barcelonan hyökkäyspelaamisessa. Suarez itse ampui kaksi maalia heti ensimmäisessä ottelussaan Atletico Madridin paidassa. Atletico murskasi Granadan 6–1.

Barcelonan kausi jatkuu torstaina vieraspelillä Celta Vigoa vastaan.