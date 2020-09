Maailmanmestarivalmentajan hymy valaisee Lahdessa

Ensimmäinen kausi päävalmentajana on vaativa tehtävä, mutta torstaina alkavaan jääkiekkoliigaan valmistautuvan Pelicansin Tommi Niemelällä työtä riittää kenties normaalia enemmän.

Niemelä tuli suurelle yleisölle tutuksi keväällä 2018, kun hän luotsasi alle 18-vuotiaiden maajoukkueen maailmanmestaruuteen. Niemelän iloinen ilme tarttui pelaajiin, ja joukkuetta tähdittivät esimerkiksi Jesperi Kotkaniemi ja Kaapo Kakko.

Nyt ilon pitää tarttua Pelicansiin, jonka vuosi on ollut vaikea.

Niemelä vakuuttaa, ettei hymy jäänyt Sveitsiin, missä hän valmensi Ville Peltosen apuna kaksi kautta. Pelicans-kapteeni Hannes Björninen vahvistaa asian.

– Hän on ammattitaitoinen, innostunut ja positiivinen, lokakuussa 25 vuotta täyttävä Björninen kuvailee Niemelää.

Kaksikon yhteistyö alkoi vuosikymmen sitten Pelicansin C-nuorissa ja jatkui B- ja A-nuorissa. Lahtelainen kiekkoilu on erittäin tuttua helsinkiläislähtöiselle Niemelälle.

– Taustasta ei ainakaan ole haittaa. Seurassa on tuttuja valmentajia, ja sidosryhmät ovat tutut. Valmentaminen on kuitenkin samaa työtä, olen sitten Lahdessa, Helsingissä tai Sveitsissä.

Björninen kypsyi Niemelän, 37, opissa liigapelaajaksi ja on pelannut sarjassa jo kuusi kautta.

– En näe, että Tommi olisi ihmisenä muuttunut, mutta valmentajana hän on saanut kokemusta. Ehkä hän on rauhoittunut vähän, mutta sama positiivinen ja innostunut ihminen on kyseessä.

Tarvittaessa kova

Pelicans on kokenut tänä vuonna kahdet yt-neuvottelut, jotka ovat johtaneet irtisanomisiin. Pelaajayhdistys joutui selvittämään pelaajien lomautuksia ja niiden lainmukaisuutta, mutta seura ja pelaajat pääsivät sovintoon.

Viime kaudella toiseksi viimeiseksi jääneen joukkueen ongelmat eivät rajoittuneet vain toimistolle ja kaukaloon. Seuran pääomistaja Pasi Nurminen nousi otsikoihin syyskuun alussa siviilipuolen rähinöinnillään.

– Asiat on käyty läpi joukkueena. Pelaajien homma on keskittyä urheiluun, Björninen paaluttaa.

Nurminen on häärinyt myös valmennuksessa, mutta jäi pois viime kaudella. Niemelä ei imagoltaan asetu edeltäjiensä muottiin, missähiukset kammattiin taakse porsaankyljyksellä ja Nurminen, Petri Matikainen sekä Ville Nieminen takasivat karheuden.

– Jokainen valmentaja tuo joukkueeseen oman persoonansa. Joskus pitää olla myös kova, Niemelä sanoo.

Haastatteluhetkellä Pelicans ei ollut vielä asettanut tavoitetta, mutta raamit olivat olemassa.

– Iso asia on se, että kehitymme. Tähtäämme jatkuvasti parempaan ja keskitymme prosessiimme, Niemelä tuumi.

Björninen avasi hiukan enemmän.

– Varmasti pudotuspeleihin pääsy. Siellä tilanne sitten aukeaa. Tavoitteena on, että yksilöt kehittyvät ja sitä kautta myös joukkue.

Keskusteluseuraa urheilun ulkopuolelta

Niemelä luotsasi maailmanmestarijoukkueen rungon muodostanutta 2000-ikäluokkaa maajoukkuepolun alusta asti. Valmentaja säväytti useilla tempauksilla, kun esimerkiksi rapduo JVG vieraili jääharjoituksissa ja Haloo Helsinki! -yhtyeen kitaristit maajoukkueleirillä.

– Keskittyminen on tiukasti urheilusisällössä, mutta muilta elämän osa-alueilta voidaan joskus hakea jotain, Niemelä paaluttaa.

Valmentaja näkee yhtäläisyyksiä maajoukkueen ja seurajoukkueen välillä.

– Maajoukkueessakin lähdimme liikkeelle tietystä pisteestä ja jatkoimme tiettyyn pisteeseen. Keskityimme tekemään asiat koko ajan paremmin.