Hännisen pääsy Giroon virallistettiin: "Jaakko on hyvin lupaava ajaja"

Hänninen, 23, on Suomen ainoa miesajaja lajin korkeimmalla tasolla eli World Tourilla. Maantiepyöräilyn palattua koronaviruksen pakottamalta tauolta on nuori suomalaispolkija tehnyt hyvää työtä kolmessa kisassaan. Nyt koittaa sitten ensimmäinen Grand Tour.

– Jaakko on hyvin lupaava ajaja, joka on vasta ammattilaisuransa alkumetreillä. Kisatauolta paluumme jälkeen hän on osoittanut mielenkiintoisia juttuja, tiukoissakin paikoissa. Lombardiassa (elokuussa) hän ajoi ensimmäisen yhden päivän klassikkonsa eikä jäänyt kauas 15:n kärjestä (25:s sija). Nyt hän näkee, mitä kolmen viikon kisaaminen pitää sisällään ja lähtee kisaan kunnianhimoisesti ja päättäväisesti, tallijohtoon kuuluva Laurent Biondi kuvaili Hännistä.

