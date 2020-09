Aston Villa tyrmäsi Fulhamin – Villalla kaksi voittoa kahdesta pelistä, Fulhamilla pelkkiä tappioita

Jalkapallon Englannin Valioliigan maanantain varhaisemmassa ottelussa ratkaisu saatiin varhain, kun Fulhamin luona vieraillut Aston Villa johti varttitunnin jälkeen jo 2–0. Villa voitti lopulta 3–0, ja joukkueella on kahdesta ottelustaan koossa täydet kuusi pistettä.

Villan juhlat aloitti Jack Grealish jo neljännellä peliminuutilla, ja 15. minuutilla Conor Hourihane tuplasi johdon. Lopullisen niitin naulasi Tyrone Mings toisen puoliajan alkuvaiheissa. Kolmannen maalin tuonut laukaus oli Villalle ottelun kolmas veto kohti maalia, joten tehokkaasti vieraat paikkansa käyttivät.

Liigakauden avausottelussaan Sheffield Unitedin voittanut Villa on viime kauden loppuvaiheet mukaan lukien selvittänyt nyt kahdeksan ottelua peräkkäin tappiotta. Se on voittanut noista otteluistaan kuusi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Sarjanousija Fulhamin paluu ylimmälle tasolle on alkanut murheellisesti. Joukkue on hävinnyt kaikki kolme otteluaan, ja maaliero on seitsemän miinuksella.

Illan myöhäispelissä kohtaavat kauden kahdella voitolla kahdesta pelistään aloittaneet Liverpool ja Arsenal.