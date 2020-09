Kolilla järjestettävällä Vaarojen maratonilla on käytössä poikkeusjärjestelyt - Tapahtumasta on suora lähetys Karjalaisen verkkosivuilla tulevana lauantaina

Tulevana perjantaina ja lauantaina Kolilla järjestettävälle Vaarojen maratonille on tullut muutoksia koronaviruksen takia. Polkujuoksutapahtumassa on poikkeusjärjestelyt, joiden avulla huomioidaan terveysturvallisuus, hygienia ja turvavälit viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti, kisajärjestäjät tiedottavat. Tapahtumaan on ilmoittautunut 1 200 osallistujaa eri puolilta Suomea.