Jääkiekkoliiga alkaa sumeassa näkymässä – "Varmasti tulee yllätyksiä"

Jos koskaan niin tänä syksynä on vaikea ennakoida torstaina alkavan kotimaisen jääkiekkoliigan voimasuhteita. Syy on tietysti urheilurytmin viime maaliskuussa perusteellisesti sekoittaneen koronavirusepidemian.

Liigan keskeytyminen runkosarjan päätöskierroksella aiheutti konsulttiyhtiö EY:n mukaan 15 pääsarjaseuralle yhteensä jopa 15 miljoonan euron tulonmenetyksen. Toisaalta puntarissa ovat urheilulliset arvot.

Kauden keskeytymistä harmitellaan erityisesti rutkasti runkosarjassa petranneissa Ilveksessä, Lukossa ja varsinkin KooKoossa. Lukko oli pistekeskiarvolla mitaten kestomenestyjä Kärppien jälkeen kakkonen, Ilves neljäs ja KooKoo viides.

Huimaan vireeseen vertynyt Lukko olisi vakavasti jahdannut toista Suomen mestaruuttaan sitten vuoden 1963. Kiekkotietoa huokuvalle Rauman toriparlamentille jäi paljon hampaankoloon.

– Joukkue oli terve ja peli viimeisen päälle kondiksessa, joten Liigan keskeytyminen oli kova paikka kaikille Lukkoa seuraaville, Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt myöntää.

Palkanalennukset arkipäivää

Lukko ja Kookoo saivat koronakeväästä huolimatta rakennettua joukkueensa stressittömällä aikataululla. KooKoosta keväällä pois lähteneet pelaajat tosin tekivät peräti puolet joukkueen viime kauden maaleista. Erinomaisen kauden pelannut puolustaja Matt Caito vaihtoi Liigan Ruotsin SHL:ään.

– On pienen seuran arkea, että menestystä niittäneet pelaajat siirtyvät isompiin sarjoihin, isompiin seuroihin ja isommille palkoille, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kiteyttää pelaajamarkkinoiden rautaisen lain.

Lukolla meni keväällä pari kuukautta, ettei pelaajahankintoja voitu tehdä.

– Viimein pääsimme pelaajien ja toimihenkilöiden kesken sopimukseen palkanalennuksista. Viimeiset sopimukset teimme touko-kesäkuussa, kun hankimme keskushyökkääjät Daniel Audetten ja Julius Mattilan sekä puolustaja Lukas Klokin, joka oli tuttu ennestään, Sahlstedt kuvailee.

Kustannuksia on leikattu kaikissa seuroissa. Pelaajabudjetti pysyi viime kaudesta entisellään vain Kärpissä, Lukossa ja HPK:ssa.

Laatupelaajia edullisesti

Kun Pohjois-Amerikan kiekkosarjojen ensi kauden alkamisajankohta on jossain hamassa tulevaisuudessa, peliaikaa janoavia laatupelaajia on tarjolla tavallista halvemmalla. Varjopuoli on se, että kun pelaajat NHL-leirien alkaessa palaavat Pohjois-Amerikkaan, Liigan seurat joutuvat taas paikkaamaan miehistöjään.

– Linjasimme kesällä valmennusjohdon kanssa, ettemme rakenna omaa juttuamme NHL-lainapätkäpelaajien varaan, KooKoon Kultanen kertoo.

Kouvolalaisjoukkueessa puolustaja Joni Tuulola on ainoa, jolla on NHL-optio, mutta hänelläkään ei voimassa olevaa NHL-sopimusta.

– Meillä on yksi NHL-laina, puolustaja Ville Heinola. Kun NHL-leirit alkavat, hän tietysti lähtee. Sitä ei kukaan tiedä, milloin se hetki koittaa, Lukon Sahlstedt sanoo.

Koronakaranteeni KooKoon kiusana

Sahlstedt ja Kultanen eivät heittäydy ennustajaukoiksi Liigan voimasuhteita arvioitaessa.

– Varmasti tulee yllätyksiä. Moni joukkue on vahvistunut viime viikkojen aikana oleellisesti. Esimerkiksi Ässät on hankkinut viime kuukauden aikana ainakin kentällisen verran pelaajia, Sahlstedt kertoo.

KooKoota haittasi alle 20-vuotiaiden joukkueesta levinnyt korona, mikä merkitsi karanteenia.

– Oltiin kaksi viikkoa pois työmaalta. Puolet harjoitusotteluista piti perua oman tai vastustajajoukkueen karanteenin takia. Jos karanteenin piti joskus koittaa, nyt oli sopiva aika, sillä harjoituskausi on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen pitkä, Kultanen kommentoi.