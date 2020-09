Kontisen ja Struffin taival Ranskan avoimissa tyssäsi avauskierrokselle, Serena Williams vetäytyi turnauksesta loukkaantumisen vuoksi

Henri Kontinen ja saksalaisparinsa Jan-Lennard Struff ovat hävinneet tenniksen Ranskan avointen nelinpelin 1. kierroksen ottelunsa Kroatian Ivan Dodigille ja Slovakian Filip Polasekille 3–6, 1–6. Turnauksessa viidenneksi sijoitetut Dodig ja Polasek selvittivät pelin voitokseen tunnissa ja 13 minuutissa.

Avauserän käännekohta oli neljäs peli, jossa Dodig ja Polasek ottivat syötönmurron. Toisessa erässä Kontinen ja Struff voittivat ensimmäisen pelin mutta hävisivät kuusi seuraavaa.

Tennistähti Serena Williams on päättänyt vetäytyä Ranskan turnauksesta. Williams loukkasi Yhdysvaltain avoimissa akillesjännettään, joka ei ole parantunut kunnolla.

Yhdysvaltalaisen piti kohdata keskiviikkona naisten kaksinpelin toisella kierroksella Bulgarian Tsvetana Pironkova. Avauskierroksella Williams voitti maannaisensa Kristie Ahnin.

– Minulla oli vaikeuksia kävellä, mikä on merkki siitä, että minun pitää yrittää toipua, Williams sanoi.

Williams on voittanut urallaan 23 kaksinpelin grand slam -turnausta ja on vain yhden voiton päässä Margaret Courtin ennätyksestä. Pariisissa hän on vienyt kaksinpelimestaruuden kolmesti.

Seuraavan kerran Williams lienee tittelijahdissa tammikuussa järjestettävissä Australian avoimissa.

– Tarvitsen neljästä kuuteen viikkoa istumista ja sitä, etten tee mitään. On erittäin todennäköistä, etten pelaa enää turnauksissa tänä vuonna.