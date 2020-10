Koronaviruspandemian takia pääsiäiseltä siirtyneet Suomen futsalmaajoukkueen MM-jatkokarsintaottelut Serbiaa vastaan pelataan 6. ja 10. marraskuuta. Otteluparin voittaja etenee Liettuassa syys-lokakuussa 2021 pelattavaan 24 joukkueen MM-lopputurnaukseen.

Suomen kotiottelu ja toinen osaottelu pelataan tiistaina 10.11. Vantaalla.

– Serbia on vastustajana kova. Se on nopea joukkue ja se on päässyt nyt pelaamaan muutaman ottelun suljetuille oville Kroatiaa ja Sloveniaa vastaan. Tulossa on iso taistelu, jonka voittaa parempi, onnekkaampi ja fiksumpi joukkue, Suomen päävalmentaja Mico Martic sanoi tiedotteessa.

Martic on nimennyt neljän maalivahdin ja 21 kenttäpelaajan ryhmän lokakuussa Eerikkilän urheiluopistolla pidettävälle leirille.