GM Ken Holland: Puljujärven paluu Oilersiin on mahdollinen

paluu NHL:n Edmonton Oilersiin on yhä mahdollinen, arvioi joukkueen general managerjääkiekkoliigan nettisivujen haastattelussa.

– Olen jonkin verran toiveikas sen suhteen, että hän palaa meille, useistakin syistä. Hän on rajattu free agent, eikä voi pelata NHL:ssä ellemme me tee hänen kanssaan sopimusta tai myy häntä. Olen avoin kaikelle, mutta siinä pitää olla järkeä. Toistaiseksi mitään sellaista ei ole tarjottu, mistä syntyisi sopimus, Holland sanoi.

Puljujärvi varattiin kesän 2016 NHL-draftin neljäntenä valintana, ja hän pelasi kolmen kauden aikana Oilersissa 139 ottelua tehopistein 17+20. Puljujärvi palasi Suomeen ja Oulun Kärppiin kolmivuotisen tulokassopimuksensa umpeuduttua, ja on julkisesti antanut ymmärtää olevansa haluton palaamaan Oilersiin.

– Olen keskustellut hänen agenttinsa Markus Lehdon kanssa kesällä. Mielestäni minulla on parempi ymmärrys siitä, mihin olen menossa, kun kyse on siitä, minkälainen suhde meillä on Jesseen, Holland selvitteli.

Puljujärvi teki viime kaudella 56-liigapelissä 24 maalia ja syötti 29.

– Jesse tuntee olonsa hyväksi, ja hän pelasi erinomaisen kauden, hän oli Liigan pistepörssin kärkiviisikossa. Uskon, että hän oli menettänyt itseluottamustaan, kuten monet nuoret pelaajat, ja nyt hän on saanut sen takaisin. Täällä on tilaisuuksia nuorille hyökkääjille. Etsimme koko ajan hyviä nuoria hyökkääjiä. Täällä on yhtä paljon mahdollisuuksia kuin muissakin kaupungeissa, Holland pyöritteli.