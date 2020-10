Suomen lumilautailuhuiput odottavat kisakautta kysymysmerkkeinä – "On tosi epätietoista hommaa"

Suomen kärkilumilautailijat valmistautuvat maailmancupin kauteen koronakysymysmerkkien ympäröiminä.

Tällä tietoa maailmancupin kausi pyörähtää käyntiin joulukuussa, mutta korona-aikana asiat saattavat muuttua. Viime vuonna ensimmäiset maailmancupin kisat laskettiin big airissa jo elokuussa.

– On tosi epätietoista hommaa, mutta vissiin joulukuussa pitäisi olla big airia. Eihän siitä tiedä yhtään, onko vai ei, maajoukkuelautailijoista Kalle Järvilehto tiivisti kansainvälisen kisakautensa alun.

Lumilautaliitto julkisti alkavan kauden aikuisten maajoukkueet perjantaina Rukalla. Nimilistassa on monia viime vuosilta tuttuja nimiä, kuten Enni Rukajärvi, Rene Rinnekangas, Järvilehto ja paralumilautailija Matti Suur-Hamari.

Ruka ja Levi avasivat perjantaina rinteitään, mikä luonnollisesti miellyttää laskijoita.

– Tässä olemme aamun laskeneet ja mukavasti on sujunut. Aika pehmeää lumi on, mutta se on kiva vaan. Ei satu, jos kaatuu, Rukajärvi sanoi perjantaina.

Miten käy MM-kisojen?

Moninkertainen arvokisamitalisti Rukajärvi mainitsee joulukuulta Yhdysvaltain Copper Mountainin, jossa lumikourun ja big airin maailmancupin kausien on määrä alkaa.

– Ei ole ollut vielä puhetta, ketkä sinne lähtevät. En tarkasti tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu. MM-kisojen pitäisi olla Kiinassa, mutta saa nähdä, miten käy, Rukajärvi sanoi.

MM-tapahtuma löytyy kisakalenterista helmikuulta. Samassa kuussa Norjan Lillehammerissa on tarkoitus laskea paralumilautailun MM-mitaleista.

– Meillä kalenteri julkaistiin loppukesästä, mutta siihen on jo tullut monia muutoksia ja alkukauden kisat on peruttu. Tällä hetkellä eka kilpailuni on suoraan MM-kisastartti Norjassa. Toki minulle saattaa tulla kisoja jo ennen vuodenvaihdetta, Suur-Hamari sanoi.

Matkustusrajoitukset ja karanteenisäännöt vaikuttavat huippulumilautailuun voimalla. Lautailijoille kertyy normaalisti hyvin paljon matkustuspäiviä kisojen ja leirien takia. Lisäksi osa lautailijoista kuvaa ulkomailla erilaisia laskuvideoita.

Suomen kärkilautailijat eivät ota epätietoisuudesta ainakaan julkisesti suuria paineita.

– Aika hyvin olen keskittynyt vain tämän hetken tekemiseeni. Nyt kun Ruka aukesi ja kun tulee luonnonlunta, ainakin Suomessa pääsee laskemaan, Rukajärvi sanoi.

Olympialaiset välkkyvät mielessä

Lumilautailijoiden silmissä välkkyvät myös Pekingin vuoden 2022 talviolympialaiset, vaikka esimerkiksi Rukajärvi kertoo ottavansa kauden kerrallaan.

– Tietysti Pekingiin olisi kiva päästä, ja se on iso tavoite. Kovasti täytyy tehdä töitä, ja toivottavasti pystytään järjestämään karsintakisoja, Rinnekangas sanoi.

Rinnekangas ja Suur-Hamari suuntaavat kauteen vaivojen jäljiltä. Suur-Hamarilta murtui elokuussa solisluu maastopyöräillessä. Rinnekangas kävi aiemmin tulleen nilkkavamman takia keväällä ja kesällä leikkauksessa.