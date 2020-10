Miami Heatin sairastuvalla riittää tungosta ja ratkaisuvoimaa – Los Angeles Lakers janoaa maanantain vastaisena yönä kolmatta finaalivoittoa

Miami Heatin mahdollisuudet kääntää koripallon NBA:n finaalisarja kokivat taas yhden kolauksen, kun Miami avasi loukkaantuneiden Bam Adebayon ja Goran Dragicin tilannetta. Joukkueen mukaan Adebayon ja Dragicin osallistuminen kolmanteen finaaliin on epävarmaa.

Los Angeles Lakers johtaa finaalisarjaa voitoin 2–0 ja janoaa maanantain vastaisena yönä kolmatta voittoa. Mestaruus heltiää neljällä voitolla.

Sentteri Adebayo ja pisteahne Dragic kokivat kovia ensimmäisessä finaalissa ja olivat sivussa toisesta. Adebayo kärsii niskan venähdyksestä, ja Dragicilla on repeämä vasemmassa jalkapohjassaan.

Kaksikon puuttuminen uhkaa jättää suuren aukon Miamin kokoonpanoon, kun joukkue yrittää välttää kolmannen peräkkäisen tappion. Valmentaja Erik Spoelstra sanoi ennen toista ottelua, että molemmat olisivat innokkaita palaamaan tositoimiin.

– He ovat sotureita ja yrittävät jatkaa, mutta juuri nyt he tarvitsevat lepoa, toipumista ja hoitoa. Se on tällä hetkellä ainoa toimintatapa, Spoelstra kertoi.

Toipuminen on tärkeämpää kuin koripallo

Hyökkääjätähti Jimmy Butler tuumi toisen ottelun jälkeen, että molemmat Dragic ja Adebayo lobbaavat pelaamaan pääsemistään "joka sekuntia ennen peliä", mutta joukkuetoveritkin tukivat päätöstä pitää heidät sivussa.

– Tarvitsemme näitä kavereita ja haluamme heidät mukaan. Mutta se (toipuminen) on isompi asia kuin koripallo, Butler sanoi.

– Haluamme, että he pystyvät pelaamaan pitkät urat ja milloin tahansa he palaavatkin takaisin tässä ottelusarjassa, haluamme heidän olevan valmiita, Butler alleviivasi.

Miamin tähtitulokas Tyler Herro luottaa Butlerin ja Spoelstran tavoin siihen, että Miami voi nousta vielä mukaan peliin, ketkä tahansa sen kokoonpanossa pelaavatkaan.

– Meillä on kaksi vaihtoehtoa: voimme kaatua tai taistella, kuten Miami Heat tekeekin. Tiedämme, millainen joukkue olemme ja mihin pystymme. Seuraavassa ottelussa tulemme taistelemaan ja tekemään muutaman tilanteen, Herro paalutti.