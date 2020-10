Ruotsin kiekkoliigassa ongelmia suojien kanssa – useita pelaajia sakotettu

Pelaajille annettiin 5 000 kruunun eli vajaan 500 euron sakot. Jo toistamiseen samasta syystä sakotettu Raymond sai 10 000 kruunun eli vajaan 1 000 euron sakon, joten hänelle on kertynyt sakkoa jo 15 000 kruunun edestä. Aiemmin tänä syksynä kaulasuojuksista sakotettiin jo kymmentä pelaajaa.

– Tarkoitus on suojella pelaajia. Emme halua, että joltakulta kurkku aukeaa jäällä, Ruotsin jääkiekkoliiton kurinpitojohtaja Alexander Ramsay sanoi Dagens Nyheter -lehdelle.

Ruotsissa tiukennettiin täksi kaudeksi ohjeistuksia koskien kaula- ja hammassuojia. Pian koittavassa NHL-draftissa kärkivarausten joukkoon ennakoidun Raymondin, 18, kurinpidolle antamat selitykset ja pelin aikana otettu kuva ei saanut päätöstä muuttumaan.

– Eihän tämä kivaa ole, luulin olleeni tarpeeksi huolellinen suojan kanssa saatuani jo aiemmin sakon asiasta. 15 000 kruunua on iso raha kenelle tahansa, Raymond sanoi Aftonbladetille.

– Suoja kostuu ja liikkuu paikaltaan. En jäällä ollessani välttämättä keskity siihen, miten suoja on paikallaan, vaan pelaan jääkiekkoa. Minun on joko vaihdettava suojaa tai oltava vieläkin huolellisempi, ehkä yritän löytää niin hyvän suojan kuin mahdollista. Mutta me tiedämme säännöt, on tärkeä olla huolellinen. Tämä on kova opetus, otetaan tästä oppia, kiekkolupaus mietti vielä.