Valioliigan ihmesunnuntai hämmästytti, raivostutti ja teki historiaa – Englannin pääsarjassa taotaan maaleja eniten 90 vuoteen

– Teimme kaiken sen, mitä ei pitäisi tehdä jalkapallo-ottelussa.

Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Kloppin kommentti uransa suurinumeroisimman tappion jälkeen myöhään sunnuntaina Birminghamissa summasi Englannin Valioliigan puolustavan mestarin illan, kun Villa Park -stadionin tulostaululla loistivat uskomattomat lukemat: Aston Villa 7, Liverpool 2.

Muutamaa tuntia aiemmin sama kommentti olisi voitu kuulla Manchesterin Old Traffordilla, jonka ylpeys Manchester United hävisi kotinurmellaan Tottenhamille 1–6. Koskaan aiemmin eivät Liverpool ja ManU olleet päästäneet kumpikin vähintään kuusi maalia verkkoihinsa samana päivänä.

Historian hämäriin piti puolestaan painua pitkälle muissa tilastopalasissa: Liverpool oli edellisen kerran päästänyt seitsemän maalia huhtikuussa 1963 ja siitä tuli ensimmäinen seitsemän takaiskua liigapelissä kokenut hallitseva mestari sitten Arsenalin ja syksyn 1953.

– Kuka haluaa hävitä 2–7? Vuosia sitten päätimme, että haluamme tehdä historiaa. Tämä oli historian tekoa, mutta vääränlaista sellaista, Klopp sanaili.

– Aston Villa oli todella hyvä ja pakotti meidät virheisiin. Kadotimme juonen pelistä. Se oli odottamatonta, mutta tapahtui. Toimme kaikki roskat ja virheet samaan peliin, se oli yksinkertaisesti vain surkeaa.

Unitedissa harvoin Liverpoolia kiitellään mistään, mutta nyt fanit saivat lohduttautua sillä, että Poolin kokema löylytys veisi huomiota ManU:n surkeudesta. Toki Manchesterinkin punaiset saivat jo osansa.

– Jokainen joukkue näyttää Real Madridilta, Barcelonalta tai Bayern Müncheniltä Manchester Unitedia vastaan. Ei edes naurata, olen todella vihainen, ManU:n ex-puolustajasuuruus Patrice Evra totesi.

– En pysty käsittämään missä me makaamme. Pelaajilla ei ole selittelyille sijaa, he olivat aivan säälittäviä. Selkärangattomia, suomi puolestaan ManU:n suuruuden aikojen pakki Gary Neville porukkaa, joka lähti maaottelutauolle sarjasijalla 16.

Sunnuntain otteluiden myötä Valioliigan maalimäärä nousi lukemaan 144, kun pelejä on pelattu 38. Ottelukohtainen keskiarvo on huima 3,79, joka on suurin Englannin pääsarjassa sitten kauden 1930–31, jolloin maaleja tehtiin 3,95 per peli.