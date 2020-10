Sijoitetut pelaajat vähissä naisten kaksinpelissä, Kvitova jatkaa sentään puolivälieriin

Vain neljä sijoitettua pelaajaa 30:stä on enää mukana, kun Ranskan avoimessa tennisturnauksessa ratkeavat tänään naisten kaksinpelin puolivälieräpaikat. Kärkipelaajien kato kävi jo eilen, kun muun muassa ykkössijoitettu Simona Halep hävisi neljännellä kierroksella.

Maanantaina pääsynsä kahdeksan parhaan joukkoon ratkaisi sijoitetuista ensimmäisenä Tshekin Petra Kvitova. Seitsemänneksi sijoitettu Kvitova kukisti kiinalaisen Zhang Shuain 6–2, 6–4.

Eilen pelannut Ukrainan Elina Svitolina on puolivälierissä korkeimmalle sijoitettu pelaaja, kolmossijoitettu. Tänään kahdeksan parhaan kastiin tähyää myös nelossijoitettu, Yhdysvaltain Sofia Kenin. Hän kohtaa sijoittamattoman ranskalaisen Fiona Ferron.

Jäljellä olevista pelaajista Kenin on Australian avointen voittaja tammikuulta ja Kvitovalla on meriittilistallaan kaksi Wimbledonin titteliä.

Sijalle 30 arvioitu Tunisian Ons Jabeur pyrkii ensimmäiseksi arabitaustaiseksi naispelaajaksi, joka yltää puolivälieriin Pariisissa. Hän kohtaa tänään Yhdysvaltain Danielle Collinsin, joka yllätti vuoden 2016 mestarin Garbine Muguruzan kolmen erän ottelussa kolmannella kierroksella.

Venäläispelaaja haastaa Djokovicin

Tänään ottelujaan jatkaa myös miesten kaksinpelin ykkössijoitettu Novak Djokovic. Hän pyrkii Pariisissa tennishistoriaan, sillä mestaruus tekisi hänestä vuosikymmeniin ensimmäisen miespelaajan, joka on voittanut kaikki neljä grand slam -turnausta vähintään kahdesti.

Djokovicille Ranskan avoimet on ollut arvoturnausten hankalin rasti, sillä hänen "ainoa" mestaruutensa Roland Garrosin massakentiltä on vuodelta 2016. Kaikkiaan hän on voittanut 17 grand slam -turnausta. Australian avoimissa Djokovic on juhlinut kahdeksan kertaa, Wimbledonissa viidesti ja Yhdysvaltain avoimissa kolmesti. Tänä vuonna Wimbledonia ei pelattu.

Djokovic kohtaa tänään Venäjän Karen Hatshanovin. He eivät ole aiemmin olleet vastakkain massakentillä.