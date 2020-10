Krista Pärmäkoski on harjoitellut ja tuijottanut hiihtoputken seiniä enemmän kuin koskaan

Suomen naishiihdon ykkösnimi Krista Pärmäkoski on tämän vuoden kesällä harjoitellut enemmän kuin koskaan. Se on tarkoittanut myös hiihtoputken seinien tuijottelua enemmän kuin koskaan, kun koronapandemian takia alkusyksyn lumileirit Alpeilla ovat vaihtuneet hiihtämiseen Vuokatin hiihtoputkessa.

– On se toiminut tähän asti. Toki viime maajoukkueleirillä, kun hiihdettiin Vuokatin putkessa, ja kun sitä vertaa jäätikkömaisemiin, niin siinä ideoitiin taidekilpailuja, että jaksaa niitä seiniä katsella. No, siellähän voi vaikka kuunnella podcasteja, Pärmäkoski sanoi Lahdessa järjestetyssä mediatapaamisessa.

Tällä Pärmäkoski viittasi tänään julkaistuun omaan podcastiinsa, jonka viisi jaksoa on nauhoitettu kesän aikana.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Idea tuli keväällä Saariselälle, puoliksi vitsillä. Ne ovat uusia tarinoita, omin sanoin kerrottuna.

Viime vuoden kesällä Pärmäkoski jättäytyi pois Suomen maajoukkueen harjoittelusta ja etsi uusia virikkeitä muualta. Tämän vuoden kesä on ollut koronapandemian poikkeuksellinen ja kulunut pääosin kotimaan maisemissa.

"Tässä ollaan, hengissä"

Pärmäkoski kertoi harjoitelleensa kesällä vajaat kolme tuntia päivässä.

– Ei varmaan minään vuonna ole tähän aikaan harjoiteltu näin paljon, vaikka aloitimme toukokuussa puolitoista viikkoa tavallista myöhemmin, valmentaja Matti Haavisto sanoi.

Pärmäkoski itse kertoi selviytyneensä kasvaneesta harjoittelumäärästä.

– Tässä ollaan, hengissä. Pahin paikka oli elokuussa, kun tulin korkealta, että siitä palautui. Se otti pitempään. Muuten ei huomaa, että olisi harjoitellut enemmän.

Koronapandemia on runnonut taloutta, mutta maajoukkuehiihtäjille alkava kausi tuo yhden hyvän uutisen. Maajoukkueen kisa-asuun on nimittäin avautunut toinen henkilökohtainen mainospaikka, jonka Pärmäkoski kertoi myyneensä kotimaiselle ruokakaupalle.

Tulevan maailmancupkauden on tarkoitus alkaa marraskuun lopulla Kuusamossa, ja MM-kisat on merkitty kisakalenteriin helmi-maaliskuun vaihteeseen Oberstdorfiin. Se on kuitenkin vain välitavoite matkalle kohti Pekingin olympialaisia 2022.

– Kyllähän se on. MM-kisat ei ole mikään pieni tavoite, mutta 2022 olympiakisat ovat päätavoite, Haavisto sanoi.