Koronavirus muokkaa miesten jalkapalloliigan ohjelmaa – päätöskierros lykättiin lokakuun 29. päivään

Miesten jalkapalloliigan päätöskierrosta on siirretty neljä päivää myöhemmäksi. Sarjan oli tarkoitus päättyä sunnuntaina 25. lokakuuta, mutta viimeiset ottelut on siirretty pelattavaksi torstaina 29. lokakuuta.

Päätöskierrosta lykättiin koronatapausten aiheuttamien ottelusiirtojen takia.

Turun Palloseuran ja Seinäjoen Jalkapallokerhon ottelu jouduttiin siirtämään koronatapauksen takia lokakuun ensimmäisestä päivästä lokakuun 25. päivään. Se siirsi sarjan päätöskierrosta neljä päivää eteenpäin.

Muita muutoksia

Liigajohto ilmoitti keskiviikkona myös muista muutoksista otteluohjelmaan.

Haka–TPS siirtyy päivällä ja pelataan 16. lokakuuta.

Myös FC Lahti–Haka- ja TPS–RoPS-ottelut viivästyvät päivällä pelattavaksi 19. lokakuuta.

Torstaina 22. lokakuuta pelattava HIFK–RoPS aikaistuu puolella tunnilla ja alkaa kello 18.00.

Lokakuun 29. päivän päätöskierroksella pelataan ottelut Haka–IFK Mariehamn, FC Lahti–HIFK, HJK–Inter, Ilves–Honka, RoPS–SJK ja TPS–KuPS.

HJK ja KuPS ovat jalkapalloliigan kärjessä tasapistein. Molemmilla on koossa 38 pistettä, mutta KuPS on pelannut ottelun HJK:ta vähemmän. Inter on liigassa kolmantena seitsemän pisteen päässä kärkikaksikosta.