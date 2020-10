Koronalle altistunut TPS:n pelaaja on karanteeniajan poissa joukkueen harjoituksista, mutta muutoin joukkue toimii normaalisti. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Jääkiekkoliigan Turun Palloseuran pelaaja on altistunut koronavirustartunnalle vapaa-ajallaan ja asetettu kahden viikon karanteeniin, turkulaisseura tiedotti. TPS:n mukaan pelaajalle on tehty kaksi koronavirustestiä, joiden kummankin tulos on negatiivinen.