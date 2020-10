Puolalaiskomeetta Swiatek jyräsi Ranskan avointen naisten finaaliin

Puolan Iga Swiatek, 19, on edennyt naisten kaksinpelin finaaliin tenniksen Ranskan avoimissa. Swiatek kukisti kahden sijoittamattoman pelaajan välieräkohtaamisessa Argentiinan Nadia Podoroskan 6–2, 6–1.

Swiatekista tuli samalla ensimmäinen puolalaisnainen 81 vuoteen, joka on yltänyt Ranskan avointen finaaliin. Aiemmin tempussa onnistui Jadwiga Jedrzejowska, joka oli finaalissa vuonna 1939.

Swiatekista tuli samalla vasta toinen grand slam -turnauksen kaksinpelifinaaliin yltänyt puolalaisnainen niin sanotulla avoimella aikakaudella. Edellinen oli Agnieszka Radwanska, joka oli Wimbledonin finaalissa 2012.

Swiatek on kaksinpelin naisten maailmanlistalla sijalla 54. Hän on pelannut loistavan turnauksen, sillä finaalipaikka on tullut ilman yhtään hävittyä erää.

Matkalla loppuhuipennukseen Swiatek on kukistanut muun muassa turnauksen ykkössijoitetun Simona Halepin 6–1, 6–2.

– Olen hieman yllättynyt. Turnauksen alussa en uskonut pelaavani näin hyvin täällä, mutta tiesin, että jos yllän grand slam -turnauksen finaaliin, se tapahtuu Ranskan avoimissa, Swiatek sanoi.

Swiatek kohtaa finaalissa Tshekin Petra Kvitovan tai Yhdysvaltain Sofia Keninin, jotka pelaavat oman välieränsä myöhemmin tänään. Kenin on sijoitettu turnauksessa neljänneksi ja Kvitova seitsemänneksi.

Naisten kaksinpelin finaali on lauantaina.