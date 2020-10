Tekeekö Räty historiaa ensi vuoden draftissa? "Tällä hetkellä kärjessä eurooppalaispelaajista"

Pohjois-Amerikan joukkuepelien ammattilaissarjojen vuosittaisiin kohokohtiin lukeutuu uusien pelaajien varaustilaisuus eli drafti, jolloin seurat (ja fanit) hakevat tulevaisuuteensa toivoa ja uskoa tulevien tähtien myötä. Kuvioon kuuluu sekin, että seuraavan vuoden kärkivarauksia spekuloidaan jo pitkät tovit ennen varsinaista h-hetkeä.

NHL-jääkiekkoliigan tämänvuotinen drafti tuskin ehdittiin saada suoritetuksi, kun liigan sivustolla jo pohdittiin ensi vuoden draftia. Suomalaisittain vuoden 2021 NHL-varaustilaisuudesta tekee erityisen se, että Kärppien suurlupausta Aatu Rätyä kaavaillaan kärkivarausten joukkoon ja mahdollisesti jopa draftin ykkösvaraukseksi.

Reilun kuukauden päästä 18 vuotta täyttävä sentteri Räty loisti jo viime vuodenvaihteessa Nuorten Leijonien riveissä alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, ja tulevan vuodenvaihteen kisoissa häneltä odotetaan jälleen paljon.

– Tällä hetkellä hän on kärjessä eurooppalaispelaajista. Vahva luistelija, jolla on nopeutta, tasapainoa ja erinomaista kiekonhallintaa. Saa aikaan jotain positiivista jokaisessa vaihdossa, ja lisäksi hänellä on hieno asenne ja hän tekee kovasti töitä molemmissa päädyissä kaukaloa, NHL:n Euroopan-toimistoa johtava Göran Stubb muotoilee vuosikymmenten kokemuksella kykyjenetsinnästä.

Kakkosvarauksia Suomesta tullut neljä

NHL:n sivuilla mainitaan potentiaalisiksi avauskierroksen varauksiksi myös sellaisia pelaajia kuin hyökkääjät Kent Johnson ja Dylan Guenther sekä puolustajat Brandt Clarke, Daniil Chayka, Owen Power ja Luke Hughes, vuoden 2019 ykkösvarauksen Jack Hughesin pikkuveli. Maalivahtikärkenä voisi tällä hetkellä olla ruotsalainen Jesper Wallstedt.

NHL-draftin kärkivaraus on historian saatossa tullut kuudesta eri kiekkomaasta, mutta Suomi odottaa vielä pääsyä tuolle listalle. Kakkosvarauksia Suomesta on tullut kautta aikain neljä: Kaapo Kakko (2019), Patrik Laine (2016), Aleksander Barkov (2013) ja Kari Lehtonen (2002). Tämän vuoden draftissa korkein suomalaisvaraus oli 12:ntena varattu Anton Lundell.