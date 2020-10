HIFK vastasi KuPS-ottelun aiheuttamaan kritiikkiin: Koronaviruksen saanut työntekijä ei ole altistanut joukkuetta

Torstai-iltana pelatun miesten jalkapalloliigan KuPS–HIFK-ottelun loppuhetket olivat jännittävät, kun HIFK viritteli kiriä kahdella lopun maalilla, mutta helsinkiläisten 2–3-vierastappioon päättyneen ottelun jälkinäytös on nousemassa pelitapahtumia suuremmaksi.

Savon Sanomat uutisoi ottelun päätyttyä, että HIFK:ssa tapahtunut korona-altistuminen oli osoittautunut tartunnaksi ja KuPS oli pyytänyt ottelusiirtoa, mutta lehden mukaan HIFK ei suostunut tähän.

HIFK kertoi näkemyksen asiasta verkkosivuillaan myöhään torstai-iltana.

– HIFK:n työntekijä on keskiviikkona saanut positiivisen covid-testin, eli hänellä on covid-tauti. Tartuntatautilääkärien (viranomaislääkärit) perusteellisessa selvityksessä on kuitenkin todettu, että kyseinen henkilö ei ole altistanut HIFK:n joukkuetta taudille, seura kertoi.

HIFK:n mukaan positiivisen testituloksen antanut henkilö on ollut noin viikon karanteenissa.

– Lisäksi toimiston henkilökuntaa ja henkilön lähipiiriä on asetettu karanteeniin. Yksi pelaaja on jo aikaisemmin mennyt karanteeniin altistumisen takia, eikä ole tavannut joukkuetta altistumisensa jälkeen.

Helsinkiläisseura vakuutti ottavansa vallitsevan tilanteen vakavasti ja alleviivasi joukkueen pysyvän erillään muusta seurasta. Savon Sanomien esille ottamaan ottelusiirtoon HIFK ei ottanut kantaa suoraan. HIFK mainitsi sarjan tiukan otteluohjelman ja sen, että altistumisia sarjan pelaajille ja joukkueille tulee todennäköisesti tulevaisuudessakin.

– Emme kuitenkaan voi pysäyttää sarjaa jokaisen sivuepäilyn takia, HIFK kertoi.