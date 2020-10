Nürburgringin ensimmäiset harjoitukset peruttiin – lääkärihelikopteri ei saanut nousulupaa huonossa säässä

Formula ykkösten Nürburgringin osakilpailun ensimmäiset vapaat harjoitukset on peruttu huonon sään vuoksi. Sateisessa ja sumuisessa säässä lääkärihelikopteri ei saanut nousulupaa, joten myöskään kuljettajat eivät saaneet ajolupaa saksalaisradalle.

Ensimmäisten vapaiden harjoitusten piti alkaa kello 12 Suomen aikaa, mutta autoja ei päästetty radalle. Kilpailunjohto kertoi kello 13 harjoitusten perumisesta. Jos sää selkenee, toiset vapaat harjoitukset ajetaan kello 16 alkaen.

Adenaun kaupungissa ja sen liepeillä on satanut vettä koko aamupäivän, ja sumu on sankka etenkin sairaalan lähellä. Näkyvyys on huono myös rata-alueella.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lisämaustetta viikonloppuun tuo F2-kuljettaja Mick Schumacherin esiintyminen Alfa Romeolla Kimi Räikkösen tallitoverina. Schumacher on seitsemänkertaisen maailmanmestarin Michael Schumacherin poika.

Mercedeksen Lewis Hamilton johtaa MM-sarjaa ennen suomalaistallitoveriaan Valtteri Bottasta.