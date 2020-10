Tasoero liigakärjen ja hännän välillä näkyi Hakametsässä

Arttu Ruotsalaisen perjantaina tekemä 3–0-maali kanssapelaajien esityön jälkeen kuvasi hyvin syytä, miksi Ilves jatkaa jääkiekkoliigassa puhtaalla pelillä kolmen ottelun jälkeen ja miksi Jukureilla on kolmen ottelun jälkeen yhä nolla pistettä.

– Toki meillä on paljon taitavia hyökkääjiä ja pelaajat näkevät hyvin toisensa, jos he ovat vapaana. Mutta ei me tuollaista maalia oltu harjoiteltu, kyllä se ihan puhdasta luomua oli, Ruotsalainen sanoi Ilveksen voitettua 5–1.

Joukkueiden hyökkääjien taitotason ero näkyi läpi ottelun, ja vain Sami Rajaniemen huipputorjunnat pitivät ottelun edes kohtalaisen tasaisena kolmannen erän puoliväliin saakka. Sitten Matias Maccelli sammutti vieraiden viimeisetkin haaveet vieraspisteistä.

– Avauserässä ei vielä ratkaistu peliä tekopaikoista, mutta olimme kärsivällisiä, Ruotsalainen tiivisti.

Jukurit ehti pelata liigaa 164 minuuttia ja 38 sekuntia, kunnes Toronton tuore NHL-varaus Axel Rindell teki joukkueen ensimmäisen tasakentällisin tehdyn maalin. Aiemmin hyvin toiminut ylivoimakaan ei Ilvestä vastaan toiminut edes viidellä kolmea vastaan.

– Haudoimme tänään kiekkoa aivan liikaa, sanoi Jukureiden valmentaja Marko Kauppinen.