Maalivahtisuuruus Lundqvist sopimukseen Washington Capitalsin kanssa

New York Rangers osti viime viikolla Lundqvistin ulos sopimuksesta, jota oli jäljellä vielä vuosi. Lundqvist edusti Rangersia syksystä 2005 lähtien.

– Tämä oli iso päätös minulle, sen jälkeen kun olin 15 vuotta New Yorkissa. Mutta minusta tuntui, että Washington vastasi kaikkia minulle tärkeitä osasia (uran jatkon kannalta), eikä vähäisimpänä ollut se, että Washington on voittava joukkue. Tässä vaiheessa uraani haluan johonkin, jossa (voittamiseen) on hyvät mahdollisuudet, Lundqvist totesi.

Vuoden 2000 NHL-draftin seitsemännellä kierroksella varattu Lundqvist pelasi Rangersissa 887 ottelua voittaen niistä 459. Hän on NHL:n kaikkien aikojen voittolistalla kuudentena ja Pohjois-Amerikan ulkopuolelta tulleista vahdeista ykkösenä. NHL:n parhaalle maalivahdille annettavan Vezina-palkinnon Lundqvist pokkasi 2012.