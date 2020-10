Kroatia uutena rallin MM-sarjaan – Viro ja Suomi ohjelmassa heinäkuussa

Kaikkiaan kalenterissa on 12 osakilpailua, joista yhdeksän Euroopassa. Kausi alkaa talviralleilla Monte Carlossa tammikuussa ja Ruotsissa helmikuussa. Sen jälkeen taukoa on yli kaksi kuukautta, kunnes vuorossa on historiallinen Kroatian avaus huhtikuun loppupuolella. Asvalttirallin keskuspaikka on Kroatian pääkaupunki Zagreb.

Koronavaikeuksien runtelemaan MM-sarjaan tänä vuonna lyhyellä varoitusajalla otettu Viron ralli on myös ensi vuonna mukana MM-tasolla. Virossa ajetaan 15.–18. heinäkuuta, eli se on Suomea edeltävä ralli sarjassa.

Euroopan ulkopuolella ajetaan MM-sarjaa Keniassa (Safari-ralli kesäkuussa), Chilessä (syyskuussa) ja Japanissa, jonne MM-kauden on tarkoitus päättyä marraskuun puolessavälissä.

– On tärkeää, että kisajärjestäjämme ovat sitoutuneet hallitsemaan koronaviruksen tuomat rajoitteet, joita myös ensi vuonna on odotettavissa. Luotan siihen, että valitut 12 rallia eivät petä odotuksia, WRC-promoottorijohtaja Jona Siebel sanoi.