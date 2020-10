Lukon niskaa Liigassa on vaikea katkaista – "Joukkueella on kova into ja rohkeus"

Rauman Lukon vastuuvalmentaja Pekka Virta puhisi tyytyväisyyttä, kun viikonlopun pelit Liigassa oli nähty. Lauantainen 3–0 kotivoitto SaiPasta tiesi sitä, että kahden pelin kokonaissaldoksi jäi Lukolle yksiselitteinen 8–1.

– Prosessi etenee. Joukkueella on kova into ja rohkeus, Lukon niskaa on vaikea saada poikki, Virta tiivisti.

– Sekin päivä, kun taululla näkyy vielä isompi ero, lupasi Virta.

Lukon pelivoiman myönsi myös SaiPan päävalmentaja Tero Lehterä. Hänen mukaansa nyt nähtiin, miten huippujoukkue sen tekee.

– Pelikäsitys, pelinopeus ja kaksinkamppailukovuus olivat eri luokkaa kuin meillä. Kauden kovin vastustaja, Lehterä myönsi.

– Tämä kokemus pitää saada siirrettyä arkeen, Lehterä kuvasi Ladaksi muuttuneen SaiPan matkaa Mersun eli Lukon kotiluolaan.

Lukon pelissä positiivisinta oli vastuun jakaantuminen neljälle kentälle, maalivahti Oskari Setäsen torjuma kauden ensimmäinen nolla, NHL-pakki Ville Heinolan kauden ensimmäiset tehopisteet 0+2 ja toisen NHL-nuorukaisen eli "Laitilan Kaurapiltti" Aleksi Saarelan totaalinen dominointi kaukalossa.

Kotijoukkueen maaleista vastasivat Jonne Tammela, Eetu Koivistoinen ja Toni Koivisto.