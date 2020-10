Joriini vahvin Pohjoismaiden mestaruudessa

Kylmäverihevosten Pohjoismaiden mestaruudesta kilpailtiin lauantaina seitsemän suomalaisvaljakon ja viiden ulkomaalaisvieraan voimin. Kilpailu sai lentävän lähdön ravikuningas Evartin ja Vixuksen iskettyä yhteen kärkipaikasta lämminverivauhtia. Ensimmäinen puolikas taittui aikaan 15,0 ja lopulta Evartti laukkasi. Vixus johti maalisuoralle asti, mutta lopussa tuoreemmat voimat painuivat ohi, kun voiton ratkaisivat keskenään Joriini ja Lissun Eerikki.

– Joriini lähti hyvin liikkeelle ja sai hyvän paikan. Meidän juoksu meni aivan nappiin, iloitsi Joriinin ohjastaja-valmentaja Hannu Hietanen.

– Lissun Eerikki vastasi vielä uudelleen maalilla, joten voitto meni vielä tiukille, vaikka näytti kerran jo oikein helpolta

Hietanen kertoo olleensa luottavainen jo ennen lähtöä.

– En nyt voittoa tietenkään osannut odottaa, mutta Joriini on tehnyt koko kauden hyviä juoksuja.

Kokenut ohjastaja-valmentaja arvostaa Pohjoismaiden mestaruuden korkealle.

– Omistajien kanssa ollut yhteistyötä kymmeniä vuosia. Mahtava homma, että ollaan onnistuttu näin hienosti. Kyllä tämä omissakin voitoissa menee aivan ykköseksi.

Viisivuotiaiden lämminveristen suurkilpailu L. Fabritius Memorial päättyi Antti Ojanperän menestystallin MAS Champin juhliin. Ohjastuksesta vastasi Santtu Raitala.

– Lähtörata-arvonnat merkitsevät tällaisissa lähdöissä paljon. Voitimme sen ja saimme parhaan mahdollisen paikan. Nämä ovat tasaisia lähtöjä, missä on paljon kovia hevosia, joten sen merkitystä ei voi vähätellä. Mutta hevonenkin oli todella hyvä taas. Ja hevonen sen voiton lopulta ratkaisee.

Ennen 75-kohteita ravatussa Pohjoismaiden mestaruus –montéssa voittoon ratsasti Nelly-Janiika Korpikoski Jemmattarella. Sanni Vahlstenin valmennettava tuli starttiin pienen kysymysmerkin kanssa.

– Hevonen on kävellyt 4 viikkoa, ja nyt se on jumpannut liinassa laukassa viikon. Oli kysymysmerkki, missä kunnossa hevonen on.