Telinevoimistelija Oskar Kirmes aloitti armeijan Tokion olympiapaikka kiikarissa

Santahaminan sotilasalueen portille on saapunut iloinen joukko, joskin maanantaiaamupäivänä ilmassa on myös jännitystä. Miesten telinevoimistelumaajoukkueen urheilijat ovat valmiina astumaan portista sisään aloittaakseen Puolustusvoimien urheilukoulun.

Kahdeksan urheilijan ryhmän kirkkain nimi on Rion olympialaisissa reilut neljä vuotta sitten voimistellut Oskar Kirmes. Koronapandemia on puhdistanut voimistelijoiden kilpailukalenterit kovalla prosentilla, joten aika on suotuisa asepalveluksen suorittamiselle.

– Aika sekavat tunnelmat tällä hetkellä, Kirmes virnistää palveluksen kynnyksellä.

– Vähän jännittää. Se, pääseekö treenaamaan kunnolla ja mitä täällä tapahtuu. Mutta ihan innoissani kuitenkin olen.

Kirmeksen perheestä armeijan aloittaa myöskin maajoukkueeseen kuuluva pikkuveli Robert. Virolaisen valmentajaisän Matin ja ruotsalaisen äidin Linan kanssa armeija-asioita ei kuitenkaan juuri ole käsitelty. Perhe muutti Ruotsista Suomeen vuonna 2008.

– Ehkä lähinnä sitä, että faija ja mutsi eivät hirveästi tiedä, mitä täällä (armeijassa) tapahtuu. Onneksi on hyviä kavereita, jotka ovat kertoneet, Kirmes naurahtaa.

Pahin kisatauko hellittämässä

Joulukuussa 25 vuotta täyttävän Kirmeksen viikkoon lisää jännitystä tuo ensimmäinen kilpailu sitten alkuvuoden. Kilpailutauko päättyy Kuortaneella, jossa järjestetään torstaina EM-näyttökilpailu.

Tämän vuoden EM-kisat piti järjestää keväällä Bakussa. Kisapaikka vaihtui kuitenkin Turkin Mersiniin, jossa on määrä kilpailla EM-mitaleista 9.–13. joulukuuta. Olympiapaikkoja Turkissa ei kuitenkaan jaeta.

– Näillä näkymin lähdetään sinne, mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Pitää tulla lopullinen päätös, onko kisoja vai ei.

Harjoittelun kannalta Espoon Telinetaitureita edustava Kirmes oli onnekkaassa asemassa, kun korona-aika alkoi maaliskuussa. Hän pystyi jatkamaan harjoittelua Matin, Robertin ja seuratoverinsa Emil Soravuon kanssa. Tänä vuonna Kirmes on keskittynyt etenkin voimapuoleen ja uusien temppujen oppimiseen.

– Nyt on ollut todella pitkä tauko kilpailuista, mutta ei tämä ole missään tapauksessa syönyt motivaatiota. Aina on hyvä fiilis käydä treeneissä. Pidän lajista niin paljon, Kirmes korostaa.

Uusia olympiaunelmia

Kirmes kisasi Rion olympialaisten telinevoimistelussa ensimmäisenä suomalaismiehenä 44 vuoteen. Olympiamatka jätti hyvän maun finaalikarsiutumisesta huolimatta.

– Sieltä jäi hyviä muistoja vain. Muistan, kun tultiin sinne ja minulla meni varmaan kolme neljä päivää, että tajusin missä olen. Haluan päästä olympialaisiin uudestaan, Kirmes painottaa.

Ensi kesään siirrettyihin Tokion olympialaisiin jaetaan paikkoja näillä näkymin vasta ensi vuoden EM-kisoissa, jotka mitellään huhtikuussa Sveitsissä. Tuolloin 165 päivän asepalvelus olisi jo ohi.

– Siellä on vielä kaksi paikkaa jaossa, ja lähden täysillä sitä kohti.

Koko maajoukkueen tähtäin on asetettu neljän vuoden päähän Pariisin olympialaisiin.

– Toivottavasti pääsemme joukkueena Pariisiin. Se on meidän tavoitteena, Kirmes viittaa ryhmään takanaan.