Bottaksen takaa-ajo formula 1:n MM-jahdissa käy epätoivoiseksi – "Tarvitsen ehdottomasti ihmeen"

Formula 1 -kuljettaja Valtteri Bottas on viime viikonlopun Saksan gp:n jälkeen MM-sarjassa ahtaassa raossa. Bottaksen kauden ensimmäinen keskeytys ja Mercedes-tallikaveri Lewis Hamiltonin vakuuttava voitto laskivat tämän kuljettajien MM-sarjan kärjessä 69 pisteen karkumatkalle suomalaisesta.

Bottaksen matka sunnuntaina Nürburgringin radalla päättyi kilpailun 19. kierroksella, kun Mercedeksen moottorin voimayksikkö rikkoutui. Moottorista katosivat äkisti tehot, eikä Bottakselle jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin keskeyttäminen.

Voitto oli Hamiltonille MM-kauden seitsemäs 11 kilpailussa. Vertailun vuoksi: Bottas on voittanut tällä kaudella kaksi kisaa.

MM-sarjasta on jäljellä enää kuusi kilpailua. Niistä ensimmäinen on parin viikon kuluttua Portugalissa.

Bottaksen toiveet uran ensimmäisestä MM-tittelistä nojaavat siihen, että kuusinkertainen maailmanmestari Hamilton jäisi ainakin kahdessa kisassa pisteittä. Se ei vaikuta todennäköiseltä, sillä hän on nyt kartuttanut MM-pistetiliään 44:ssä viime kilpailussa peräkkäin.

– Ymmärrän kyllä, että piste-ero Lewisiin on melkoinen. Tarvitsen ehdottomasti ihmeen, mutta kuten aina, ei ole mitään syytä luovuttaa, Bottas sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

"En koskaan anna periksi"

Bottas jatkaa MM-sarjaa eteenpäin kilpailu kerrallaan. MM-pistetilanteen tarkastelu tulee ajankohtaiseksi erikseen jokaisen kisan jälkeen.

– Minun on asetettava rima korkealle ja jatkettava yrittämistä. Se on paras tapa ajatella. Lewisille ei ole syytä antaa ylimääräisiä pisteitä, koska ero on niin suuri, Bottas pohti.

Bottas vakuutteli taistelutahtonsa olevan tallella.

– Minun on asetettava tavoite jokaiselle kisaviikonlopulle ja tehtävä kaikki voitavani. Periaatteeni on, etten anna koskaan periksi.

Pari viikkoa sitten edellisen MM-sarjan kisan Venäjän Sotshissa voittaneen Bottaksen harmitusta Saksan gp:ssä lisäsi se, että hän oli kerrankin pohjustanut ykköstilaa huolella: alla oli lauantain aika-ajoista ylivoimainen paalupaikka, ja sunnuntain kisassa Bottas oli lähdössä epätavallisen aggressiivinen puolustettuaan johtopaikkaansa Hamiltonin hyökkäykseltä.

Lukkojarrutus enteili vaikeuksia

Hamilton ohitti Bottaksen 13. kierroksella ja siirtyi johtoon, kun suomalainen sortui lukkojarrutukseen. Bottaksen Mercedeksen eturengas alkoi kuoriutua, joten hänen oli pakko tulla varikolle varhaiseen renkaidenvaihtoon.

Mercedeksen moottori teki stopin kuusi kierrosta myöhemmin.

– Se on pettymys, mutta sellainen (moottoririkko) on yksi asioista, joille et voi tehdä mitään, Bottas ymmärsi.

Hamiltonille sunnuntain voitto Nürburgringillä oli MM-sarjassa uran 91:s. Määrällä hän sivuaa saksalaissuuruus Michael Schumacherin gp-voittojen ennätystä.