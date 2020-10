Vimpeli sai miesten Superpesiksessä uuden pelinjohtajan – Vedon viuhkaan tarttuu Tomi Niskanen

Pesäpalloilun miesten Superpesiksessä päättyneellä kaudella pronssia ottanut Vimpelin Veto vaihtaa pelinjohtajaa. Kaksi viime kautta Vimpelin peliä johtaneen Markku Hylkilän korvaa Tomi Niskanen.

Vedon ja 36-vuotiaan Niskasen tekemä sopimus on 1+1-vuotinen.

Niskasella on pelinjohtajan tehtävistä pitkä kokemus. Miehissä hänen johdollaan ovat pelanneet Kankaanpään Maila ja Koskenkorvan Urheilijat, naisten puolella PeTo-Jussit ja lapualainen Virkiä, jossa hän työskenteli vuosina 2018–20.

– Olen käynyt Vimpelissä katsomassa pelejä ja myös kuullut, että koko yhteisö on joukkueen takana. Kokonaisuus kiehtoo ehdottomasti. Vedolla on nuori joukkue, jolla on potentiaali kehittyä ja ottaa siitä vielä enemmän irti – ja se on myös minun tehtäväni myös pystyä se tekemään, Niskanen sanoo tiedotteessa.