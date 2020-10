Rafael Nadal oli musertua korona-uutisiin

Ranskan avointen 13-kertainen mestari Rafael Nadal otti koronapandemian voimakkaasti esiin sunnuntain loppuottelun jälkeen. Nadal kannusti ihmisiä "jaksamaan näinä vaikeina aikoina". Hän on kokenut voimakkaasti koronan uhrien kärsimykset, ja pandemia oli myös pilata häneltä koko tenniskauden.

– Olen tunteikas ihminen ja minun on ollut vaikea seurata tätä tilannetta, kun näin niin paljon kuolemaa ja ihmisten kärsimystä, Nadal kertoi uutistoimisto AFP:lle maanantaina.

– Yhdessä vaiheessa minun täytyi lopettaa uutisten seuraaminen, koska ne saivat minut niin surulliseksi, ettei se ollut enää tervettä. Olin silloin huolissani, ja nyt kaikki tuntuu valitettavasti muuttuvan uudestaan pahempaan suuntaan.

Vaikea kevät ja alkukesä

Nadal kukisti Ranskan avointen finaalissa sunnuntaina Novak Djokovicin 6–0, 6–2, 7–2 ja lähetti voittajanpuheessaan koronaa koskevan kannustusviestinsä. Maanantaina hän kertoi, että korona-ajan pahimman eristyksen aika Mallorcalla oli pilata hänen tämän kauden suunnitelmat.

– En voinut hyvin koronaeristyksen aikana, enkä juuri harjoitellut moneen viikkoon. Meni pari kuukautta, etten voinut harjoitellut haluamallani tavalla, Nadal muisteli.

– Sen jälkeen oli myös hankala aloittaa harjoittelu. Minulla on paljon kilometrejä takana, eikä kehoni reagoinut hyvin äkilliseen harjoitustaukoon eikä toisaalta tahtonut sen jälkeen käynnistyä uudestaan.

Paluu harjoitusarkeen otti niin koville, että Nadal päätti luopua Yhdysvaltain avoimista ja keskittyä täysin Ranskan avoimiin.

– Nyt en voi kuin toivoa kaikkien ihmisten puolesta, että tämä painajainen päättyisi niin pian kuin suinkin. Toivon, että ihmiset voisivat pian jatkaa elämää mukavammassa ja iloisemmassa maailmassa.

Tähteys ei vaikuta arkeen

Nadal teki Ranskan avoimissa tennishistoriaa, kun hän venytti Pariisin voittojen ennätystään, otti sadannen voiton Roland Garrosilla ja sivusi Roger Federerin grand slam -mestaruuksien ennätystä (20).

Hän tunnustaa pelaavansa voitoista, mutta oma sisäinen tyydytys merkitsee sitäkin enemmän.

– Se on minulle tärkeää, koska joudun nykyisin tekemään erilaisten vaivojen takia niin monenlaisia kompromisseja valmistautumisessani.

Menestys ei ole muuttanut hänen arkeaan kovin dramaattisesti. Harjoittelu ja kalastus Mallorcalla ovat hänelle mieluisimpia asioita.

– Suurin muutos ensimmäisen Ranskan avointen voiton jälkeen on ikä. Sitä on tullut 15 vuotta lisää, ja se on ainoa ikävä asia, Nadal naurahti.

– Asun käytännössä samassa paikassa kuin ensimmäisen voiton aikaan, tapaan samoja ystäviä, eikä elämäni ole turnausmatkojen ulkopuolella juuri muuttunut niistä päivistä.