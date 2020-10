Huuhkajat-pelaajan saksalaisvalmentaja kärsi ilmarinnasta ja joutui sairaalaan – johdattaa joukkueensa peliin lauantain kärkiottelussa

Jalkapallon saksalaisjoukkue Augsburgia valmentavaoli sivussa kahdesta edellisestä joukkueensa ottelusta terveyssyiden vuoksi. Herrlich kärsi ilmarinnasta ja joutui sairaalahoitoon. Seura kertoi Twitterissä , että valmentaja on nyt palannut takaisin töihin.

– Olemme iloisia ja kiitollisia siitä, että päävalmentajamme on jälleen liittynyt joukkueen vahvuuteen sairaudestaan toipumisen jälkeen, seura viestitti.

Herrlichin sairausloman aikana Augsburg pelasi Bundesliigassa 0–0-tasapelin Wolfsburgin kanssa. Meneillään olevan maaottelutauon aikana Augsburg kohtasi harjoitusottelussa Heidenheimin ja tyytyi varamiehisenä ja ilman päävalmentajaa 1–1-tulokseen. Heidenheim pelaa 2. Bundesliigassa.

Augsburgin pelaajista maaottelutehtävissä on muun muassa suomalaispeluri Fredrik Jensen, joka on mukana Kansojen liigaa pelaavassa Huuhkajat-ryhmässä. Hän teki maalin sunnuntaina, kun Suomi kukisti Bulgarian 2–0. Kauden kolmessa Bundesliigan ottelussa Jensen on päässyt kentälle vaihtomiehenä.

Augsburg on aloittanut kauden loistavasti ja saalistanut seitsemän pistettä. Lauantaina se kohtaa kärkiottelussa Leipzigin ja saa päävalmentaja Herrlichin takaisin tositoimiin.

Saksalaislehti Kickerin mukaan Augsburg-hyökkääjä Alfred Finnbogasonin pelaaminen sen sijaan on epävarmaa, koska islantilainen jouduttiin reisivamman takia vaihtamaan pois kentältä sunnuntain Kansojen liigan ottelussa. Islanti hävisi Tanskalle 0–3.