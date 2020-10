Tasapelejä nyhräävä Saksa sai jälleen kritiikkiä – "Unelmamaali ja puolustuskaaos"

Kolmen tehdyn maalin pitäisi riittää jalkapallo-ottelun voittamiseen, mutta vuotava puolustus voi tietää vaikeuksia. Saksa joutui tyytymään 3–3-tasapeliin myöhään tiistai-iltana pelatussa Kansojen liigan ottelussa, kun Sveitsi hyödynsi kotijoukkueen alakerran virheet.

– Unelmamaali ja puolustuskaaos, Bild-lehti otsikoi verkkosivuillaan.

Unelmamaalilla lehti viittasi Serge Gnabryn 3–3-tasoitukseen, jonka hän viimeisteli ovelalla kantapääkäännöllään.

Tasoitus pelasti Saksan täydeltä katastrofilta. Maajoukkue on pelannut syksyn aikana viisi ottelua, joista se on voittanut vain yhden. Saksa kukisti lauantaina vieraskentällä Ukrainan 2–1, mutta muut syksyn ottelut ovat päättyneet kirveleviin tasapeleihin. Kolmessa aiemmassa tasapeliottelussa Saksa menetti johdon, mutta tiistai-iltana se nousi pistejakoon.

– Kun päästät kolme maalia, puolustuspeli ei ole hyvää, sadannen maaottelunsa pelannut keskikenttäpelaaja Toni Kroos kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Sveitsin toista maalia edelsi Kroosin virhe, ja Sveitsi karkasi alle puolen tunnin pelin jälkeen 2–0-johtoon Kölnissä pelatussa ottelussa. Timo Werner kavensi pian 1–2:een. Kai Havertz nosti Saksan tasoihin toisella jaksolla, mutta Sveitsi karkasi johtoon vielä kerran. Gnabry teki ottelun viimeisen maalin tunnin kohdalla.

– Nousimme aina takaisin välittämättä takaiskuista. Niinpä osoitimme hyvää työmoraalia, Havertz nosti esiin hyvän puolen pelistä.

"Meillä on suunnitelma ja käymme sitä läpi"

Ailahtelevat peliesitykset ovat jälleen herättäneet keskustelua päävalmentaja Joachim Löwin asemasta. Löwin miehistö jäi alkulohkoon vuoden 2018 MM-kilpailuissa, vaikka Saksa lähti Venäjälle hallitsevana maailmanmestarina ja ennakkosuosikkina.

MM-katastrofin jälkeen peli on kulkenut vain hetkittäin. Maajoukkueessa on ollut käynnissä sukupolvenvaihdos ja uuden opettelu, jolla Löw on perustellut tuloksia.

– Teimme ylhäällä hyviä ratkaisuja, mutta teimme myös alakerrassa yksi tai kaksi virhettä. Se kuuluu prosessiin. Tuollaisista virheistä voi vahvistua, Löw ruoti kehityskulkua Bildille.

Saksan maaotteluiden ennätysmies Lothar Matthäus (150 ottelua) on kuulunut Löwin kovaäänisimpiin kriitikoihin, mutta Süddeutsche Zeitungin mukaan myös Berti Vogts ja Bastian Schweinsteiger ovat ihmetelleet Löwin taktisia ratkaisuja.

– Meillä on suunnitelma ja käymme sitä läpi, Löw vastasi kolmea eri sukupolvea edustaville maailmanmestareille Vogtsille (1974), Matthäusille (1990) ja Schweinsteigerille (2014).