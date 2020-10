Grönholm hakee lisäpotkua lähtöihin auton alustaa säätämällä – suomalainen on rallicrossin MM-sarjassa kolmantena

Niclas Grönholm tavoittelee jälleen kärkisijoja, kun rallicrossin MM-sarja jatkuu viikonloppuna Espanjan Barcelonassa. Kuuden kilpailun jälkeen Grönholm on MM-sarjassa kolmantena 117 pisteellä.

Barcelonassa ajetaan finaalit kahtena päivänä. Grönholm yrittää kukistaa MM-sarjassa hänen edellä olevat ruotsalaiskuljettajat Johan Kristofferssonin (166 pistettä) ja Mattias Ekströmin (149).

– Startteihin haetaan nyt lisää potkua säätämällä auton alustaa ja sitä kautta saamaan lisää vetopitoa. Latvian kisassa en päässyt niin hyvin liikkeelle viivalta kuin olisi pitänyt, ja se näkyi heti. Barcelonan lyhyt lähtösuora on siinä mielessä armoton, että yhtään senttiä ei saa antaa tasoitusta lähdön hetkellä, Grönholm avasi tiedotteessa.

Koronaviruksen vuoksi MM-sarjan ohjelmaa on rukattu uusiksi, ja kisaviikonloppuina on usein ajettu kaksi osakilpailua. Barcelonan tuplakisan jälkeen edessä ovat vielä yksittäiset kilpailut Belgiassa ja Saksassa. MM-sarjassa ajetaan kaikkiaan kymmenen osakilpailua, joten Grönholm on hyvin mukana kärkitaistelussa.

– Pitäisin entisen kisasysteemin voimassa eli yksi osakilpailu viikonlopussa. Siinä on kuljettajalla ja tiimillä parempi mahdollisuus reagoida muutoksiin. Nyt mennään turhan tiukalla aikataululla, Grönholm ruoti poikkeuskautta.