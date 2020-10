FC Lahti rökitti jalkapalloliigassa sarjajumbo RoPSin vieraissa

FC Lahti otti miesten jalkapalloliigassa 4–0-vierasvoiton Rovaniemen Palloseurasta. Vierasjoukkueen avauspuoliajan maalin teki 44. minuutilla rangaistuspotkusta ranskalaishyökkääjä Dimitry Imbongo.

Toisen maalinsa 66. minuutilla peliä hallinnut FC Lahti sai halvalla tavalla. Vierasjoukkueen keskikenttäpelaaja Jasin-Amin Assehnounin laukauksesta pallo meni verkkoon RoPSin pelaajan kautta.

Zeqiri teki 84. minuutilla FC Lahdelle 3–0 ja vaihtopelaaja Arttu Auranen 90. minuutilla 4–0.

Voitto oli FC Lahdelle toinen peräkkäin. RoPSin tilanne liigassa säilymisen kannalta on tukala. Joukkue on saanut kauden 19 ottelustaan vain viisi pistettä ja on pääsarjassa tukevasti viimeisenä.

Kierroksen muut ottelut Honka–IFK Mariehamn, Inter–KuPS, HIFK–Ilves ja SJK–HJK alkoivat puoli tuntia myöhemmin