Sarjapaikastaan taisteleva joensuulainen FC Hertta on huomenna kotikentällään pakkovoiton edessä - Karjalainen näyttää ottelun suorana lähetyksenä

Mehtimäen tekonurmella pelattavan ottelun selostaa Kari Viljakainen, ja kommentaattorina toimii Ringa Nenonen. Ottelu käynnistyy lauantaina kello 14.

Joensuulainen FC Hertta on joutunut sarjassa tukalaan asemaan. Hertta on putoajan paikalla toiseksi viimeisenä, ja joukkuella on jäljellä kolme ottelua. Lauantain vastustaja TuWe on kolmanneksi viimeisenä säilyjän paikalla ja kaksi pistettä Herttaa edellä.

Turkulaiset ovat kuitenkin pelanneet kaksi ottelua Herttaa vähemmän, joten joensuulaisilla on edessä käytännössä pakkovoitto.

- Voittoja kaivataan, tasapelit eivät enää riitä. Tilanne on haasteellinen, mutta taistelemme ilman muuta loppuun asti, FC Hertan päävalmentaja Jari Huotari toteaa.

